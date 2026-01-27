اليوم.. هيئة قضايا الدولة تحتفل بمرور 150 عامًا على تأسيسها

قال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن قرار تشكيل هيئة قضايا الدولة صدر عام 1876 في عهد الخديوي إسماعيل، موضحًا أنه منذ هذا التاريخ وهيئة قضايا الدولة تقوم بدورها في الحماية القانونية لـ الدولة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا.

وأضاف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، أن هيئة قضايا الدولة تقوم بمراجعة العقود التي تحال لها من الجهات الإدارية، وأصدار الفتاوى وصياغة مشروعات القوانين وتفسيرها، وتقوم بالتحقيق من كبار موظفي الدولة.

ولفت إلى أن هيئة قضايا الدولة تحتفل اليوم بمرور 150 عامًا على انشاء الهيئة، منوها بأن الاحتفالية تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عمر خيرت

وأشار إلى أن الاحتفال اليوم سيحضره كبار رجال الدولة، والسفراء، وأن من أبرز الحفل تكريم بعض الرموز، وأن الموسيقار العالمي عمر خيرت سيكون مشاركا في حفل اليوم.