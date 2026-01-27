أحمد عز الدين: الرئيس السيسي وضع صحة المواطن على رأس أولويات الدولة

قال الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، إن افتتاح مستشفى «سكاي» بالتجمع الخامس، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لا يُعد مجرد افتتاح منشأة طبية جديدة، بل يمثل نموذجًا متطورًا للرعاية الصحية الحديثة في مصر.

شراكة مؤسسية لدعم المنظومة الصحية

وأوضح عز الدين، خلال كلمته التي نقلتها قناة «إكسترا نيوز» في بث مباشر، أن هذا النموذج قائم على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مع التأكيد على أهمية أن يكون دور القطاع الخاص مؤسسيًا، بما يضمن استدامة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

صحة المواطن أولوية رئاسية

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع صحة المواطن على رأس أولويات الدولة، مشددًا على أن صحة الإنسان تُعد الأساس الحقيقي لبناء الوطن، وأن القطاع الخاص شريك أصيل في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

مصر بيئة جاذبة للاستثمار الطبي

وأشار عز الدين إلى أن مصر أصبحت نموذجًا جاذبًا للاستثمار في القطاع الخاص، خاصة في المجال الطبي، في ظل تنمية اقتصادية متواصلة على مدار سنوات، وبنية تحتية قوية تم إعدادها لدعم التوسع في الخدمات الصحية بمختلف المحافظات.

نمو سكاني يدعم الاستثمار الصحي

وأضاف أن مصر تشهد ولادة أكثر من 2 مليون طفل سنويًا، إلى جانب التوسع الجغرافي في عدد كبير من المحافظات، فضلًا عن زيادة متوسط الأعمار، وهو ما يسهم في تنشيط السوق ويجعل الاستثمار في القطاع الطبي أكثر جذبًا واستدامة على المدى الطويل.