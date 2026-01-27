قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يعلن انطلاق منتدى وبرلمان الطفل المصري بمشاركة 100طالب

برلمان الطفل
برلمان الطفل
أحمد زهران

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انطلاق منتدى وبرلمان الطفل المصري بمحافظة الجيزة والذي تنظمه إدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وبمشاركة نحو 100 طفل من أبناء الجيزة يمثلون مختلف فئات الأطفال.

وأكد محافظ الجيزة أن إطلاق منتدى وبرلمان الطفل يأتي في إطار حرص الدولة على دعم حقوق الطفل وتنمية وعيه المجتمعي وتعزيز مشاركته الإيجابية في بناء الوطن مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف الطفولة باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري.

وأوضح المحافظ أن المنتدى يستهدف إتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم بحرية وديمقراطية وتنمية مهارات الحوار والقيادة لديهم بما يسهم في إعداد جيل واعٍ بحقوقه وواجباته وقادر على المشاركة الفعالة في المجتمع.

ومن جانبها أكدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة أن الأطفال المشاركين نفذوا محاكاة كاملة للعملية الانتخابية البرلمانية أسفرت عن اختيار 15 طفلًا وطفلة بالتصويت لتمثيل مختلف فئات الأطفال داخل المحافظة، وذلك وفق معايير تحقق المساواة وعدم التمييز، وبما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

وأضافت نائب المحافظ أن المحافظة ستعمل خلال الفترة المقبلة على بناء قدرات الأطفال المنتخبين وتنمية مهاراتهم، ودعمهم للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم في القضايا التي تمس حياتهم، من خلال لقاءات دورية مع المسؤولين، والاستماع إلى توصياتهم والعمل على دراستها.

وفي هذا السياق، أوضحت الأستاذة هبة الله عطا مدير إدارة الطفولة والأمومة وحماية الطفل بمحافظة الجيزة، أن فعاليات المنتدى شهدت تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية والتفاعلية للأطفال، بهدف تعريفهم بحقوقهم التي كفلها الدستور وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، إلى جانب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، فضلًا عن التعريف بآليات حماية الطفل، وعلى رأسها خط نجدة الطفل (16000)، ولجان حماية الطفل بالمحافظات، وسبل التواصل معها.

وشهدت فعاليات اليوم التأسيسي للمنتدى حضور فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة الدكتور محمد مصطفى مدير برنامج منتدى وبرلمان الطفل بالمجلس، وفريق العمل المرافق له، إلى جانب الدكتور كرم ربيع مدير ثقافة الجيزة، وهبة الله عطا مدير إدارة الطفولة والأمومة وحماية الطفل بالمحافظة، والقمص سوريال فوزي ممثل مطرانية الجيزة، والدكتورة هدى الغنام مدير فرع مجلس الطفولة، وممثلي مديريات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والأزهر الشريف، ومديرية العمل.


واختُتمت فعاليات المنتدى بحفل تضمن فقرات فنية واستعراضية قدمها الأطفال، من بينهم أطفال من ذوي الهمم، إلى جانب عروض لمواهب الأطفال في تلاوة القرآن الكريم، والشعر، والإلقاء، حيث جرى تنصيب الأطفال المنتخبين، وتوزيع شهادات التقدير والهدايا عليهم.

برلمان الطفل محافظ الجيزة محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

بيزيرا

بشير التابعي يكشف حقيقة عرض الـ 5 ملايين دولار لـ بيزيرا الزمالك

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

أرشيفية

طلبت الخلع.. عاطل ينتقم من زوجته بسلاح أبيض في العجوزة

المتهمين

الشرطة تداهم ناديا صحيا يدار للأعمال المنافية للآداب بالعجوزة

المنشور

الداخلية: إتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة إدعت ضغط رجل شرطة عليها للتنازل عن محضر

بالصور

كوارث غير متوقعة.. ماذا تفعل مواقع التواصل الاجتماعي بأطفالنا؟

السوشيال ميديا والأطفال
السوشيال ميديا والأطفال
السوشيال ميديا والأطفال

فيروس نيباه.. الأعراض وكيفية الوقاية والعلاج منه

فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه
فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه
فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود
أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود
أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود

بمشاركة 1000 شخص.. تدشين برنامج "أنوار الموهبة" لرعاية واكتشاف المواهب بالشرقية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

وفاة اللاعب لؤي رجب

تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد