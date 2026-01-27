محافظ الجيزة يعلن انطلاق منتدى وبرلمان الطفل المصري بمشاركة 100طالب

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انطلاق منتدى وبرلمان الطفل المصري بمحافظة الجيزة والذي تنظمه إدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وبمشاركة نحو 100 طفل من أبناء الجيزة يمثلون مختلف فئات الأطفال.

وأكد محافظ الجيزة أن إطلاق منتدى وبرلمان الطفل يأتي في إطار حرص الدولة على دعم حقوق الطفل وتنمية وعيه المجتمعي وتعزيز مشاركته الإيجابية في بناء الوطن مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف الطفولة باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري.

وأوضح المحافظ أن المنتدى يستهدف إتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم بحرية وديمقراطية وتنمية مهارات الحوار والقيادة لديهم بما يسهم في إعداد جيل واعٍ بحقوقه وواجباته وقادر على المشاركة الفعالة في المجتمع.

ومن جانبها أكدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة أن الأطفال المشاركين نفذوا محاكاة كاملة للعملية الانتخابية البرلمانية أسفرت عن اختيار 15 طفلًا وطفلة بالتصويت لتمثيل مختلف فئات الأطفال داخل المحافظة، وذلك وفق معايير تحقق المساواة وعدم التمييز، وبما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

وأضافت نائب المحافظ أن المحافظة ستعمل خلال الفترة المقبلة على بناء قدرات الأطفال المنتخبين وتنمية مهاراتهم، ودعمهم للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم في القضايا التي تمس حياتهم، من خلال لقاءات دورية مع المسؤولين، والاستماع إلى توصياتهم والعمل على دراستها.

وفي هذا السياق، أوضحت الأستاذة هبة الله عطا مدير إدارة الطفولة والأمومة وحماية الطفل بمحافظة الجيزة، أن فعاليات المنتدى شهدت تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية والتفاعلية للأطفال، بهدف تعريفهم بحقوقهم التي كفلها الدستور وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، إلى جانب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، فضلًا عن التعريف بآليات حماية الطفل، وعلى رأسها خط نجدة الطفل (16000)، ولجان حماية الطفل بالمحافظات، وسبل التواصل معها.

وشهدت فعاليات اليوم التأسيسي للمنتدى حضور فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة الدكتور محمد مصطفى مدير برنامج منتدى وبرلمان الطفل بالمجلس، وفريق العمل المرافق له، إلى جانب الدكتور كرم ربيع مدير ثقافة الجيزة، وهبة الله عطا مدير إدارة الطفولة والأمومة وحماية الطفل بالمحافظة، والقمص سوريال فوزي ممثل مطرانية الجيزة، والدكتورة هدى الغنام مدير فرع مجلس الطفولة، وممثلي مديريات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والأزهر الشريف، ومديرية العمل.



واختُتمت فعاليات المنتدى بحفل تضمن فقرات فنية واستعراضية قدمها الأطفال، من بينهم أطفال من ذوي الهمم، إلى جانب عروض لمواهب الأطفال في تلاوة القرآن الكريم، والشعر، والإلقاء، حيث جرى تنصيب الأطفال المنتخبين، وتوزيع شهادات التقدير والهدايا عليهم.