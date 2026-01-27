قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

شقيقة غريق أخميم تستغيث بالمحافظ ومدير الأمن: نريد جثمان أخي لنواريه الثرى

سوهاج _ أنغام الجنايني

في استغاثة إنسانية مؤلمة، ناشدت فرح أحمد، شقيقة الشاب الغريق بدوي أحمد محمود الدسوقي، الشهير بـ"محمود أيمن"، البالغ من العمر 25 عامًا، اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، واللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وقوات الإنقاذ النهري.

بتكثيف جهود البحث عن شقيقها، الذي سقط في مياه نهر النيل من أعلى كوبري أخميم، منذ 13 يومًا، دون الوصول إلى جثمانه حتى الآن.

ماذا حدث؟

وقالت فرح، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الأسرة تعيش حالة من الانهيار النفسي منذ وقوع الحادث يوم الأربعاء 14 يناير 2026، مؤكدة أن والدتها لم تتوقف عن البكاء لحظة واحدة، بينما يقف والدها يوميًا على ضفاف النيل، منتظرًا خروج جثمان نجله لدفنه في مقابر الأسرة.

وأضافت شقيقة الغريق قائلة:" 13 يومًا وأخي في ظلمات المياه.. لا نطلب المستحيل، فقط نريد أن ندفنه ونقرأ عليه الفاتحة، نريد أن يعود إلى حضن أهله حتى لو جسدًا بلا روح".

وأوضحت أن شقيقها، سقط في النيل من أعلى كوبري أخميم، ومنذ ذلك الحين تبذل الأسرة جهودًا ذاتية بالتعاون مع بعض المتطوعين، إلا أن طول المدة وتغير التيارات المائية صعبا من مهمة البحث، مطالبة بتكثيف فرق الإنقاذ النهري والغواصين، خاصة في محيط كوبري أخميم والمناطق التالية له، مع دعم عمليات البحث بالمعدات الحديثة اللازمة، نظرًا لمرور أكثر من أسبوعين على الواقعة، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً وموسعًا من الجهات المختصة.

وأكدت أن الأسرة لا تبحث عن إثارة أو تعاطف عابر، بل عن حق إنساني بسيط، يتمثل في استعادة جثمان نجلهم ومواراته الثرى بما يليق بكرامته.

واختتمت شقيقة الغريق حديثها بالدعاء قائلة:" اللهم أخرجه من ظلمات النيل كما أخرجت سيدنا يونس من بطن الحوت، ورده إلينا ردًا جميلًا"، وتناشد الأسرة كافة الجهات المعنية سرعة التحرك، في ظل حالة حزن وترقب تخيم على أهالي أخميم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج غريق أخميم

