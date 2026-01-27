ناقدة فنية: سعاد حسني فنانة شاملة ولن تتكرر

أكدت الناقدة الفنية نسرين عبد العزيز، أن الفنانة الراحلة سعاد حسني، جعلت الجميع يرتبط بها، لجمالها ولما تمتلكه من موهبة، ولها شخصية تجذب الجمهور لها.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، أن سعاد حسني كانت فنانة شاملة ولن تتكرر، وكانت تقدم شخصية مختلفة مع كل الأعمال التي تشارك فيها، وأنه لن تأتي فنانة تمتلك الموهبة وخفة الدم، والتميز مثل الراحلة سعاد حسني.

ولفتت إلى أن الراحلة كانت تلقب بـ السندريلا، وأن هذا الاسم كان الأفضل لها لما تتميز به عن غيرها من موهبة فنية وتميز أمام الكامير.



وأشارت إلى أن أعمال السندريلا باقية حتى اليوم، والجميع يسعد عندما يتابع لها أي عمل، وأن الراحل عملت مع نجوم كبار وكانت قادرة على تقديم الجديد والمتميز.



وأوضحت أن السندريلا عملت مع رشدي أباظة، في صغيرة على الحب، ومع الراحل حسن يوسف، وأحمد مظهر، وصلاح ذو الفقار، و أحمد زكي الذي تنوعت معه في أفلام كثيرة، ونجوم كبار في هذا التوقيت.

