النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
مفتي الجمهورية: التكفير وفوضى الفتاوى أخطر نتائج الانحراف الفكري
زوجة ياسر الطوبجي: الفنان يجري عملية دقيقة فى المعدة.. خاص
6 جامعات مصرية تفوز بمشروع EUSEEDS الأوروبي لتعزيز التوظيف والتحول الرقمي
شقق الإيجار القديم.. تطبيق الزيادة الجديدة يبدأ خلال أيام
قنصلية في نوك الشهر المقبل.. ماكرون يلتقي قادة الدنمارك وجرينلاند
ويتكوف: عودة «الممشطين الأمنيين» خطوة نحو السلام والازدهار في المنطقة
أنا مش مريضة نفسوية| القصة الكاملة لفيديو الممرضة والمشرحة: “سلم على طنط”.. أول تعليق
جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون في 10 مجالات صناعية حيوية
تحقيقات وملفات

يحدث في الزمالك.. عودة بنتايج ورحيل 4 نجوم وتجديد كابتن ماجد وشكوى طبية

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من الحراك المكثف على صعيد الفريق الأول لكرة القدم في ظل تطورات متلاحقة تتعلق بعودة بعض اللاعبين ومفاوضات بيع محتملة وتجديد عقود عناصر أساسية إلى جانب شكاوى داخل الجهاز الطبي وتحركات إدارية لحسم ملف القيادة الفنية خلال المرحلة المقبلة.

بنتايج يعود بعد تسوية مستحقاته

نجح ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق في إنهاء أزمة المستحقات المالية الخاصة باللاعب المغربي محمود بنتايج، بعدما قام بتحويل المبالغ المتأخرة إلى الحساب البنكي للاعب، ما أنهى الخلاف بشكل كامل.

ووفقًا لمصدر مطلع بلغت قيمة المستحقات التي تم سدادها 140 ألف دولار لصالح اللاعب، إلى جانب 40 ألف دولار مستحقات خاصة بوكيل أعماله، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار اللاعب واستمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن بنتايج تلقى إخطارًا رسميًا بالانتظام في التدريبات الجماعية للفريق بداية من يوم الخميس المقبل عقب انتهاء مباراة الزمالك أمام بتروجيت في مسابقة الدوري الممتاز.

مفاوضات مكثفة لرحيل ناصر منسي

وعلى صعيد آخر تشهد الساعات الجارية مفاوضات مكثفة بين مسؤولي نادي الزمالك ونظرائهم في النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي من أجل التعاقد مع ناصر منسي.

وعرض النادي المصري مبلغ 30 مليون جنيه لضم اللاعب في حين حدد الزمالك 50 مليون جنيه للموافقة على الصفقة، وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة.

اقتراب تجديد عقد أحمد حمدي

اقترب نادي الزمالك من حسم ملف تجديد عقد أحمد حمدي، لاعب وسط الفريق، في إطار خطة الإدارة للحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

وكشف مصدر داخل النادي أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية بعد الاتفاق على معظم بنود العقد الجديد، على أن يتم التوقيع الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر أن مدة العقد الجديد قد تمتد إلى ثلاثة مواسم ومن المنتظر عقد جلسة أخيرة مع اللاعب لإنهاء التفاصيل النهائية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عبر منصات النادي.

الزمالك يرفض التفريط في محمد شحاتة

استقرت إدارة الزمالك على رفض جميع العروض المقدمة لرحيل محمد شحاتة لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع الإبقاء عليه حتى نهاية الموسم الجاري على أقل تقدير.

وجاء القرار بناءً على توصية من جون إدوارد، المدير الرياضي الذي تمسك باستمرار اللاعب نظرًا لأهميته الفنية، إلى جانب إمكانية تسويقه مستقبلًا بمقابل مالي أكبر خاصة بعد مشاركته المنتظرة في كأس العالم 2026.

وشهدت الأيام الماضية وصول عروض أوروبية شفهية للتعاقد مع اللاعب مقابل 1.5 مليون دولار ما يعادل 75 مليون جنيه مع وجود احتمالات لزيادة القيمة مستقبلًا إلا أن الزمالك فضّل تأجيل مناقشة الملف.

ويأمل مسؤولو القلعة البيضاء في تألق شحاتة خلال الفترة المقبلة، والمساهمة في حصد بطولة كبرى، تمهيدًا لاحترافه الخارجي بنهاية الموسم مقابل مبلغ لا يقل عن 3 ملايين دولار، خاصة في ظل صغر سنه (24 عامًا).

حسام عبد المجيد الأقرب للاستمرار

أغلق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ملف رحيل حسام عبد المجيد، مدافع الفريق، خلال الميركاتو الشتوي في ظل عدم تلقي النادي أي عروض رسمية لضم اللاعب.

وأكد مصدر أن حسام عبد المجيد مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، خاصة أن عقده ممتد حتى نهاية الموسم المقبل.

وأضاف أن النادي سيُعيد فتح الملف بنهاية الموسم، حال وصول عرض رسمي مناسب، على أن يتم اتخاذ القرار وفقًا لرؤية الإدارة والعائد المالي المعروض، وفي حال عدم رحيله سيتم فتح باب التفاوض لتجديد تعاقده.

ترحيب ببيع 4 لاعبين

وأبدت إدارة الزمالك مرونة بشأن بيع عدد من اللاعبين، حيث رحبت بفكرة رحيل كل من شيكو بانزا، وسيف جعفر، وبارون أوشينج ومحمود جهاد حال وصول عروض رسمية مناسبة، مع التأكيد على الموافقة الفورية على أي عرض جاد.

شكوى جماعية ضد طبيب الفريق

وفي تطور لافت تقدم عدد من لاعبي الفريق بشكوى جماعية ضد طبيب الفريق الأجنبي بسبب تواضع مستواه وعدم الرضا عن الخدمات الطبية المقدمة.

وعلى إثر ذلك، كلفت الإدارة جون إدوارد بدراسة إنهاء التعاقد مع الطبيب والبحث عن طبيب مصري لتولي المهمة خلال الفترة المقبلة.

موقف المصابين قبل مواجهة بتروجيت

وعلى المستوى الفني أصبح كل من نبيل عماد دونجا وعمر جابر جاهزين للمشاركة في مباراة بتروجيت المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

كما شارك عبد الله السعيد في التدريبات الجماعية إلا أن الأقرب غيابه عن اللقاء في حين تأكدت جاهزية أحمد فتوح للمشاركة في مباراة المصري القادمة.

تحركات لحسم ملف المدير الفني

وفي السياق ذاته، يواصل جون إدوارد بالتنسيق مع إدارة الزمالك العمل على توفير راتب المدير الفني الأجنبي الجديد، بعد الاستقرار على ضرورة التعاقد مع جهاز فني أجنبي لقيادة الفريق فيما تبقى من الموسم الحالي.

نادي الزمالك ممدوح عباس محمود بنتايج ناصر منسي أحمد حمدي محمد شحاتة حسام عبد المجيد حسين لبيب

