بسبب الأزمة المالية.. الزمالك يعرض 4 نجوم للبيع

رصد نادي الزمالك 4 لاعبين ضمن خطته لتوفير دخل مالى على أمل حل جزء بسيط من الأزمة التي داهمت الفريق خلال الفترة الماضية.

وينتظر الزمالك وصول عروض للرباعي شيكو بانزا وسيف جعفر وبارون اوشينج ومحمود جهاد وفي حالة تلقي أي عرض سيتم الموافقة مباشرة على البيع.

ويحاول نادي الزمالك خلال الفترة الحالية سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة والتعاقد مع مدير فني أجنبي قبل نهاية الموسم.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة بتروجت في الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ومن المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين، خاصة مع رغبة الزمالك في تحقيق الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

ويستعد معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك لاجراء بعض التغييرات على التشكيل أمام بتروجيت.

تغييرات في تشكيل الزمالك ضد بتروجيت



ويعود عمر جابر للمشاركة في مركز الظهير الأيمن بشكل أساسي خلال مباراة بتروجت بعد تعافيه من الإصابة مع عودة نبيل عماد دونجا لقيادة خط الوسط أو الاستعانة به كبديل والبدء بالفلسطيني عدي الدباغ لقيادة هجوم الزمالك والدفع بالثنائى أحمد حمدي ومحمد السيد من بداية اللقاء.