تمسك تورب واستمرار البحث عن مهاجم أجنبي..هل يحسم الأهلي مصير محمد شريف
تداعيات شديدة الخطورة.. كيف أثرت حرب غزة بشكل سلبي على النساء؟
أمريكا بلا كهرباء بـــ23 درجة تحت الصفر.. عاصفة ثلجية خطيرة تقتل23 شخصاً
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة
10 مليارات دولار.. كامل الوزير يطلق مشروعا صينيا لإنتاج 10 ملايين طن صلب
انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء
الحقيقة الكاملة فى طلب الشناوي الرحيل عن الأهلي.. وهل تدخل حسام حسن فى الأهلي لإشراك شوبير؟
في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي
بسبب الأزمة المالية.. الزمالك يعرض 4 نجوم للبيع
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بسبب الأزمة المالية.. الزمالك يعرض 4 نجوم للبيع

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

رصد نادي الزمالك 4 لاعبين ضمن خطته لتوفير دخل مالى على أمل حل جزء بسيط من الأزمة التي داهمت الفريق خلال الفترة الماضية.

وينتظر الزمالك وصول عروض للرباعي شيكو بانزا وسيف جعفر وبارون اوشينج ومحمود جهاد وفي حالة تلقي أي عرض سيتم الموافقة مباشرة على البيع.

ويحاول نادي الزمالك خلال الفترة الحالية سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة والتعاقد مع مدير فني أجنبي قبل نهاية الموسم.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة بتروجت في الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ومن المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين، خاصة مع رغبة الزمالك في تحقيق الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

ويستعد معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك لاجراء بعض التغييرات على التشكيل أمام بتروجيت.

تغييرات في تشكيل الزمالك ضد بتروجيت
 

ويعود عمر جابر للمشاركة في مركز الظهير الأيمن بشكل أساسي خلال مباراة بتروجت بعد تعافيه من الإصابة مع عودة نبيل عماد دونجا لقيادة خط الوسط أو الاستعانة به كبديل والبدء بالفلسطيني عدي الدباغ لقيادة هجوم الزمالك والدفع بالثنائى أحمد حمدي ومحمد السيد من بداية اللقاء.

الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك شيكو بانزا سيف جعفر بارون أوشينج

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

صعود جديد.. سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 27-1-2026

نائب وزير الصحة والسكان

الصحة: الاستعانة بوسيلة لتنظيم الأسرة فور الولادة "ضرورة"

وزير البترول

وزير البترول : مصر تشهد جهودا حثيثة لتطوير القطاع الصحي

التعليم العالي

افتتاح معرض طلاب فروع الجامعات الأجنبية ومستقبل الإبداع والابتكار

بالصور

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي

كوارث غير متوقعة.. ماذا تفعل مواقع التواصل الاجتماعي بأطفالنا؟

فيروس نيباه.. الأعراض وكيفية الوقاية والعلاج منه

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

