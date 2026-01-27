بث مباشر.. تشييع جثمان الشيخ جعفر عبد الله من الجامع الأزهر

شيّع جثمان الشيخ جعفر عبد الله، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق، من الجامع الأزهر، وذلك بحضور عدد من كبار علماء الأزهر الشريف، وقياداته، وتلامذته، ومحبيه.

وتوفي اليوم الشيخ جعفر عبد الله، رئيس قطاع المعاهد الأسبق، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة التعليم الأزهري، حيث قدّم خلال سنوات عمله جهودًا بارزة أسهمت في تطوير منظومة المعاهد والارتقاء بالمستوى التعليمي والدعوي.

لحظة وصول جثـ.مان الشيخ جعفر عبد الله للجامع الأزهر

كان الشيخ جعفر عبدالله من أبرز القيادات التي تولت رئاسة قطاع المعاهد الأزهريّة. وكان الشيخ جعفر عبد الله مشهورا بجولاته الميدانية لتفقد المعاهد الأزهرية في مختلف المحافظات على أرض الواقع وقد طاف خلال رئاسته لقطاع المعاهد في جولات كانت تستمر على مدار أيام قد تصل للأسبوع في مناطق نائية؛لمعرفة الاحتياجات الواقعية للمعاهد والطلاب والمعلمين وحلها وتقديم التقارير عنها لوكيل الأزهر وللإمام الأكبر لسرعة حلها.

كما كان الشيخ جعفر عبد الله بأن كان يقدم دروسا عملية لمعلمي اللغة العربية والمواد الشرعية سواء خلال جولاته بالمعاهد،حيث كان يمسك بالطباشيرة ةيقف على السبورة؛ليشرح الدروس للطلاب بإسلوب سلس ومواد علمية متدفقة تعكس عالما ومعلما مخلصا ومتمكنا من المادة العلمية.

وبعد خروجه على المعاش كان الشيخ جعفر عبد الله يقوم بأداء رسالة العلم في الأروقة الأزهرية؛ليفيد طلاب العلم في الجامع الأزهر من مختلف الجنسيات ضمن برنامج شرح كتب التراث شارحا من خلالها كتاب: (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) في علم النحو.