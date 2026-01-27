قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مصر تواجه نيجيريا في ثاني مباريات الدور الرئيسي ببطولة إفريقيا لليد.. اليوم

منتخب اليد
منتخب اليد
عبدالله هشام

يواجه منتخب مصر الأول لكرة اليد، نظيره نيجيريا، في ثاني مباريات الفراعنة بالدور الرئيسي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة في دولة رواندا خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.

يسعى منتخب مصر إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم لتأكيد التأهل إلى الدور نصف النهائي مستمرا علي الصدارة ، علمًا بأن المباراة الأولى بالدور الرئيسي أمام الجزائر انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 42/28.

ويتواجد منتخب مصر في الدور الرئيسي في مجموعة تضم رفقته كل من الجزائر وأنجولا ونيجيريا.

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور الرئيسي بعدما تصدّر مجموعته بالعلامة الكاملة، محققًا ثلاث انتصارات متتالية على حساب منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، ليؤكد الفراعنة جاهزيتهم للمنافسة بقوة على اللقب.

منتخب مصر مصر ونيجيريا أمم افريقيا لليد منتخب اليد منتخب مصر لكرة اليد

