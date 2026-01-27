كريم مغاوري يكشف لـ صدى البلد موعد خروجه من المستشفى.. خاص

كشف الفنان كريم مغاوري، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، عن موعد خروجه من المستشفى، مؤكدًا تحسن حالته الصحية.

وقال كريم مغاوري: «هخرج من المستشفى النهارده والحمد لله حالتي أفضل»، موجّهًا الشكر لكل من حرص على الاطمئنان عليه.

وأضاف: «بشكر كل الجمهور والأصدقاء على محبتهم ودعواتهم، وإن شاء الله أرجع لنشاطي قريب».

يذكر أن كريم مغاوري تالق في مسلسل بيت بابا و الذي يعرض حالياً

المسلسل من تأليف أمين جمال، ويشارك في الكتابة كل من محمد السوري، شريف يسري، محمد فتحي، وأنس النيلي، تحت إشراف عام على الكتابة لأمين جمال. ويتولى الإخراج محمد عبد الرحمن حماقي _ مسئول اعلامى د. محمد محسن الإنتاج من خلال سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان، للمنتج صادق الصباح.

ويُعد «بيت بابا» عملًا عائليًا يرسم الابتسامة ويقترب من الأسرة المصرية بتفاصيلها اليومية، مقدمًا مواقف إنسانية خفيفة الظل في إطار اجتماعي دافئ،