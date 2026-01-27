أحمد السقا: تركيزي الفترة الجاية على السينما ومشاركتي في رمضان 2026 واردة

كشف الفنان أحمد السقا عن تفاصيل أعماله الفنية المقبلة، وتحدث عن موقفه من المشاركة في موسم دراما رمضان 2026، مؤكدًا أن تركيزه حاليًا منصب على السينما.



وقال السقا، خلال لقائه مع برنامج «ET بالعربي»، إن غيابه المحتمل عن موسم رمضان المقبل يرجع لانشغاله بتحضيرات عدد من الأفلام الجديدة، مضيفًا:«الفترة الجاية بحضر لأفلام، ويمكن حابب أرجع لمكاني شوية أو لعشتي، لكن لو ربنا أراد ممكن أشارك في رمضان».



وعن مشاريعه السينمائية القادمة، أوضح السقا أنه يستعد لتقديم أكثر من عمل مهم، من بينها فيلم يجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، وآخر من إخراج شريف عرفة، إلى جانب فيلم جديد يضم نخبة من النجوم، منهم عمرو يوسف، عمرو سعد، وأمينة خليل.