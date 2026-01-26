من أمام معبر رفح ...عصام السقا يكشف عن مشاركته فى مسلسل صحاب الأرض

أعلن النجم عصام السقا، مشاركته في مسلسل صحاب الأرض بطولة منة شلبي واياد نصار، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026.

و نشر عصام السقا صورة من أمام معبر رفح و علق كاتبا:صحاب الارض بأذن الله رمضان 2026.

مسلسل صحاب الأرض يقدم قصة حب تولد في في غزة في قلب العنف والدمار، إذ يتحول الأمل إلى سلاح أخير، ويصبح البقاء على قيد الحياة شكلًا من أشكال الانتصار. والمسلسل من تأليف عمار صبري وإخراج بيتر ميمي. وتشارك كيرا في المسلسل مع النجمين منة شلبي وإياد نصّار، إلى جانب مجموعة كبيرة أخرى من النجوم من أنحاء العالم العربي، من بينهم آدم البكري والممثل الفلسطيني كامل الباشا.