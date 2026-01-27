موعد مباراة مصر ضد نيجيريا في بطولة إفريقيا لليد والقنوات الناقلة

يواجه منتخب مصر الأول لكرة اليد، نظيره نيجيريا، في ثاني مباريات الفراعنة بالدور الرئيسي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة في دولة رواندا خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الجاري.

موعد مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ضد نيجيريا اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً وتذاع عبر قناة ON Time Sports 2 HD

يسعى منتخب مصر إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم لتأكيد التأهل إلى الدور نصف النهائي مستمرا علي الصدارة ، علمًا بأن المباراة الأولى بالدور الرئيسي أمام الجزائر انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 42/28.

ويتواجد منتخب مصر في الدور الرئيسي في مجموعة تضم رفقته كل من الجزائر وأنجولا ونيجيريا.

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور الرئيسي بعدما تصدّر مجموعته بالعلامة الكاملة، محققًا ثلاث انتصارات متتالية على حساب منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، ليؤكد الفراعنة جاهزيتهم للمنافسة بقوة على اللقب.