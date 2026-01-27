إخلاء سبيل بكفالة.. كواليس التحقيقات مع الفنان محمود حجازي في ضرب زوجته

أخلت جهات التحقيق المختصة سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه في اتهامه بالتعدي بالضرب على زوجته وإصابتها بعدة إصابات.

وواجهت جهات التحقيق الفنان محمود حجازي بالاتهامات المنسوبة إليه وتعديه بالضرب على زوجته، فأنكر كافة ما نسب إليه من اتهامات، مشيرا إلى أنها تلفق له كل تلك الاتهامات لمنعه سفرها بابنه خارج البلاد، حيث حاولت تهريب الطفل إلى أمريكا كونها تحمل جنسية الدولة.

وتباشر الجهات المختصة تحقيقات موسعة في اتهام الفنان محمود حجازي بالاعتداء على زوجته وإصابتها بعدة إصابات بعدما حررت محضرا بقسم شرطة أكتوبر.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اتهام الفنان محمود حجازي بالاعتداء على زوجته، وذكرت رنا طارق مقدمة البلاغ أن حجازي اعتدى عليها، وألحق إصابات بها، لخلافات أسرية، بمدينة 6 أكتوبر.

وكشف التقرير الطبي أن رنا طارق تعرضت لإصابات متعددة نتيجة الضرب والسحل، شملت الكدمات في الأنف والجبهة والذراع والعين اليسرى، الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى وعرضها على أخصائي رمد لتقييم حالتها الصحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.