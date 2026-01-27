الإعدام شنقا لقاتل أطفال اللبيني ووالدتهم

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإجماع الآراء بالإعدام شنقًا لقاتل "أطفال اللبيني" في القضية المعروفة إعلاميًا "جريمة فيصل"، بعدما ورود رأي مفتي الجمهورية الرأي الشرعي في أوراق الدعوى.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 50416 لسنة 2025 جنايات الهرم والمقيدة رقم 2964 لسنة 2025، للمتهم "أحمد.م" صاحب محل طيور وادوية بيطرية، قتل عمدا المجني عليها "ز" ع سبق الاصرار بان بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو أجلاً بعد أن أوعز له شيطانه الخلاص منها بسبب تحديدها له بكشف أمر علاقتهما. و حال تواجدهما بالوحدة السكنية معا اعد لها مشروب - عصير مانجو " دس به مادة فوسفيد الزنك " سم فأر "، مركبات فسفورية " مبيدات حشرية " بالإضافة الى كتالار " مواد التخدير " وعقار الكوتيابكس وقدمه لها قاصدا من ذلك قتلها فحدثت بهما الأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت النيابة أن المتهم قتل عمدا المجني عليهم "مصطفى و سيف الدين وجني" مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلهم بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو أجلاً فبعد أن نجح في مخططته الاجرامي الذي بدء بإزهاق روح المجني عليها والدته : سولت له نفسه التخلص من الأطفال لكونه معدوم الإرادة فأعد لهم مشروب " عصير مانجو " دس به مادة مركبات فسفورية " مبيدات حشرية " بالإضافة إلى كتالار مواد التخدير " وعقار الكوتيابكس.



وذكرت النيابة أن المتهم اصطحب المجني عليه الطفل الأصغر "مصطفي" إلى المصرف المائي والقاه بالمياه قاصدًا من ذلك قتله

فأحدث به إسفكسيا الغرق.



وتابعت النيابة العامة أن المتهم وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام "سعيد ا"، في تزوير في محرر رسمي هو دفتر استقبال مستشفى القصر العيني عن يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025. بالمسلسل (59) حال تحرير الموظف المختص بوظيفته بأن مثل أمامه وتسمى بإسم مغاير لأسمه الحقيقي وهو" علي محمد" فقام محرره بإثباته وذلك تسهيلا لهروبه من واقعة إزهاق روح المجني عليها "زيزي م".