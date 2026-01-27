قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة
مواعيد بدء الدراسة والامتحانات|تفاصيل الخريطة الزمنية لـ الفصل الدراسي الثاني 2026 بالمدارس
بسبب مشهد درامي.. التمريض تستغيث بالرئيس للحفاظ على كرامة العاملين بالمهنة
الوزراء: مصر أكبر دولة مضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال عام 2025
مدبولي: تطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري يمثل عنصرًا حاسمًا في دعم خطط التنمية
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 الآن
رئيس الوزراء يتفقد أقسام مستشفى كليوباترا ويؤكد: يقدم خدمات بمعايير عالمية
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
مفتي الجمهورية: التكفير وفوضى الفتاوى أخطر نتائج الانحراف الفكري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل

عمرو أديب ومرتضى منصور
ندى سويفى

أحالت النيابة العامة بالعجوزة الإعلامي عمرو أديب للمحاكمة على خلفية اتهامه بالسب والقذف والتشهير بـ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت المحكمة الاقتصادية قد قضت ببراءة مرتضى منصور من التهمة الموجهة إليه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

كان محامي الإعلامي عمرو أديب، قد قال إن موكله أقام دعوى قضائية ضد مرتضى منصور، اتهمه فيها بالسب والقذف والإساءة إليه بألفاظ خارجة عن القانون. وأضاف أن مرتضى منصور وجه كلمات تمس السمعة والعرض تجاه الإعلامي، ما دفعهم للتوجه إلى مكتب النائب العام وإقامة جنحة مباشرة، والتي تم نظرها أمام جنح أكتوبر، ثم أمام المحكمة الاقتصادية نظرًا لعدم الاختصاص.

وتابعت الدعوى أمام محكمة جنح العجوزة في جلستها المنعقدة يوم 18 نوفمبر 2024، حيث أصدرت المحكمة قرارها بإحالة دعوى ضد مرتضى منصور إلى المحكمة المختصة لعدم الاختصاص، ليتم بذلك استكمال الإجراءات القانونية للنظر في القضية.

عمرو أديب مرتضى منصور سب وقذف مرتضى منصور النيابة العامة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

الاعلى للاعلام

وفد المجلس الأعلى للإعلام يهنئ المستشار هشام بدوي

نفي

حقيقة زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300% على المزارعين

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة

بالصور

قبل رمضان خزني أكلك بذكاء: 10 أسرار لتوفير الوقت والجهد كل يوم

طرق تخزين الأكل قبل رمضان
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي

بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

