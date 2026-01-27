النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل

أحالت النيابة العامة بالعجوزة الإعلامي عمرو أديب للمحاكمة على خلفية اتهامه بالسب والقذف والتشهير بـ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت المحكمة الاقتصادية قد قضت ببراءة مرتضى منصور من التهمة الموجهة إليه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

كان محامي الإعلامي عمرو أديب، قد قال إن موكله أقام دعوى قضائية ضد مرتضى منصور، اتهمه فيها بالسب والقذف والإساءة إليه بألفاظ خارجة عن القانون. وأضاف أن مرتضى منصور وجه كلمات تمس السمعة والعرض تجاه الإعلامي، ما دفعهم للتوجه إلى مكتب النائب العام وإقامة جنحة مباشرة، والتي تم نظرها أمام جنح أكتوبر، ثم أمام المحكمة الاقتصادية نظرًا لعدم الاختصاص.

وتابعت الدعوى أمام محكمة جنح العجوزة في جلستها المنعقدة يوم 18 نوفمبر 2024، حيث أصدرت المحكمة قرارها بإحالة دعوى ضد مرتضى منصور إلى المحكمة المختصة لعدم الاختصاص، ليتم بذلك استكمال الإجراءات القانونية للنظر في القضية.