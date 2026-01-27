14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد

تصدر مقطع فيديو لشابة ترتدي زي الممرضات تصور جثة داخل ثلاجة الموتى مواقع التواصل الاجتماعي مثيرا غضب واستياء المتابعين بسبب ما أطلقوا عليه "انتهاك حرمة الموتى" .

وتصدر مقطع الفيديو البالغ مدته 14 ثانية فقط تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت به سيدة ترتدي زي تمريض وتلتقط فيديو سيلفي بجوار جثة داخل ثلاجة الموتى، ويبدو أنها توجه حديثها لسيدة أخرى قائلة:"أنا عايشة معاهم على الطبيعة، سلم على طنط يا قلبي قولها إزيك، تحبي يسلم عليكي تاني ولا يوديكي الثلاجة"، واعتبر رواد فيسبوك الفيديو تعديًا صريحا على حرمة الموتى واستهانة بأخلاقيات المهنة الطبية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي توضيح ذكرته صديقه صاحبة الفيديو حيث قال أن مقطع الفيديو المثير للجدل ليس إلا مشهدًا تمثيليًا مجتزءًا من كواليس مسلسل مقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2026، وبطلة الفيديو، التي تعمل في الأصل كصانعة محتوى، نشرت المقطع عبر صفحتها الرسمية كنوع من الترويج لدورها في العمل ومشاركة جمهورها تفاصيل من "لوكيشن" التصوير، موضحة طبيعة الشخصية التي تؤديها ضمن السياق الدرامي للمسلسل، ولكنها ليست ممرضة ولا تعمل في مهنة التمريض من الأساس.

وبدأ المستشار أشرف فرحات المحامي في اتخاذ الاجراءات القانونية قبل بطلة الفيديو مؤكدا أنها في حالة كانت ممرضة أو ممثلة أو صانعة محتوى ففي كل الحالات هي خالفت القانون بنشرها ذلك الفيديو، وقال إن وزارة الصحة ذكرت أن تلك السيدة لا تنتمي لهيئة التمريض وليس لهم علاقة بها ولذلك في حالة ثبت كونها كومبارس أو صانعة محتوى ونشرت الفيديو من كواليس مسلسل مقرر عرضه في السباق الرمضاني فهي قامت باجتزاء الفيديو ولم توضح للمشاهدين ساعة كتابة أو خلال الفيديو أن ذلك المشهد جزء من عمل فني وتركت لهم المشهد الواضح فقط بأنها ممرضة داخل ثلاجة موتى تنتهك حرمتهم وهو ما يبرر سبب غضب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

أشار فرحات إلى أن صاحبة الفيديو تواجه جريمة النشر وعدة اتهامات منها اساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وتعدي على مبادئ وقيم المجتمع ونشر محتوى بقصد الإساء لجهة تابعة لوزارة الصحة "التمريض" والتعدي على حرمة الموتى.