سماح أنور تستأنف على حكم حبسها 3 أشهر

تقدم الفنانه سماح أنور، بطلب استئناف على الحكم الصادر ضدها بالحبس 3 أشهر في إحدى القضايا وغرامة مالية في قضية أخرى.



تفاصيل القضية

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على حساب خاص بالفنانة سماح أنور، بمواقع التواصل الاجتماعي زعمت خلاله احتجازها دون وجه حق، بإحدى وحدات المرور خلال إنهائها إجراءات ترخيص سيارتها.



وبالفحص تبين أن المذكورة مطلوب التنفيذ عليها في حكم قضائي بالحبس 3 أشهر في إحدى القضايا وغرامة مالية في قضية أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في إطار من الشرعية والقانون دون تجاوز.