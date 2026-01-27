الأمن العام السعودي يوضح عقوبات مخالفة أنظمة التأشيرات

وجه الأمن العام في المملكة العربية السعودية تحذيرا هاما للوافدين بشأن ضرورة الالتزام بمغادرة أراضي المملكة فور انتهاء مدة تأشيرة الدخول الممنوحة لهم، مؤكدا أن مخالفة ذلك تعرض صاحبها لعقوبات مشددة.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن العقوبات المقررة بحق المتأخرين عن المغادرة تشمل فرض غرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى الترحيل خارج المملكة.

وفي سياق متصل، شددت الجهات المختصة على أن المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات تعد الجهة الرسمية والوحيدة المعتمدة لإصدار تأشيرات الدخول إلى المملكة، داعية الراغبين في الزيارة أو العمل إلى التقديم عبرها لضمان نظامية الإجراءات وتفادي المخالفات.