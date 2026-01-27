السيد البدوي: بناء على طلب الوفديين عدت مرة أخرى للانتخابات والوفد انشغل بالصراعات الداخلية

قال السياسي البارز السيد البدوي المرشح لرئاسة حزب الوفد، إن قررت خوض انتخابات رئاسة حزب الوفد بعد ضغوط الوفدين، مضيفا أن هذا الأمر لم يكن ببالي تماما خلال السنوات الماضية.

واضافت السياسي البارز السيد البدوي المرشح لرئاسة حزب الوفد، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن بناء على طلب الوافدين عدت مرة اخرى للانتخابات.

وتابع السياسي البارز السيد البدوي المرشح لرئاسة حزب الوفد، أن خلال الـ ٨ اعوام الماضية والوفد غائب عن الشارع، والوفد انشغل بالصراعات الداخلية خلال السنوات الماضية.





