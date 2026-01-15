قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

السيد البدوي: سأعيد الوفد إلى صدارة المشهد السياسي حال فوزي برئاسة الحزب

الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد
الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد
معتز الخصوصي

قال الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد ، إنه في 2010 وعدت الوفديين إنني سأعيد حزب الوفد إلى صدارة المشهد السياسي خلال 3 أشهر ، وبعد 3 أشهر كان هناك انسحاب لحزب الوفد من الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس الراحل مبارك ، وبعد ذلك أصدرت كتيب خاطبت فيه الوفديين بأنني وعدتكم بأمور ثم حدث أشياء معينة ، وتم توزيعه على الوفديين ثم عاد الوفد إلى صدارة المشهد السياسي.

وأضاف السيد البدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": وبإرادة الوفديين ودعمهم لو أراد الله أن أترأس حزب الوفد سنعيد حزب الوفد إلى صدارة المشهد السياسي ، وهناك الأن حزب أغلبية ولكن الوفد سيكون له مكانه ومكانته لدى الشارع المصري والمواطن المصري والشعب المصري على الأرض.

وتابع رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد: ولكن على المستوى المصري سيأخذ وقت لكي يعود حزب للأغلبية ، وسيعود معبرا عن هموم المواطن المصري ومتحدث بإسم المواطن المصري وراعي لمشاكله بشكل يصل إلى السلطة التنفيذية ، ويساهم في رفع المعاناة وهذا دور المعارضة الرشيدة والتي تعتبر الكشاف الذي يضيء لمتخذي القرار ، والحكومة تحتاج إلى معارضة وطنية تواجه الشائعات وتقول لرئيس الحكومة أو الوزير المختص هذه الأمور بها ملاحظات معينة.

وكان قد تقدم  الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد  بمقر حزب الوفد بالدقى.

كان الدكتور السيد البدوي قد أعلن أن ترشحه لرئاسة حزب الوفد جاء بضغوط شديدة من قيادات وأعضاء حزب الوفد للترشح واتهمه البعض بخيانة الوفد والوطن إذا لم يترشح لذا قرر الترشح نزولا على رغبة الوفديين.

وأضاف الدكتور السيد البدوي أن هناك 3 محاور هامة ضمن برنامجه الانتخابي، مشيرا إلى أن  المحور الأول هو المحور التنظيمى مؤكدا فى هذا الصدد أهمية التواصل مع الشارع المصري فى العزب والقرى والمراكز والأقسام والمدن وهذا أمر يحتاج إلى دعم ونشاط كبير من الحزب. 

كما أوضح  الدكتور السيد البدوي  أن المحور الثانى هو المحور الاعلامى حيث أن الحزب يمتلك صحيفة الوفد العريقة وهى تراث لكنها تراجعت مثل كل الصحف الورقية ولدينا بوابة الوفد التى كانت فى ترتيب المواقع رقم 2 وفقا لترتيب اليكسا لكن اليوم هناك منافسة مع عشرات البوابات الإلكترونية لكن دون إمكانيات مع أن لدينا كوادر صحفية هائلة وبعضهم كانوا شبابا ضمن فريق عمل جريدة الوفد عندما كان توزيعها يتخطى 800 الف نسخة لذلك لدى خطة لتحويل المؤسسة الصحفية للوفد إلى مؤسسة إعلامية شاملة بوابة وجريدة ومنصة إعلامية خاصة أن لدينا عدد  من الصحفيين نريد استيعابهم كما سوف نقوم بعمل بوابة إلكترونية محلية وكلها تصب فى الجريدة الام.

وأضاف الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد أن المحور الثالث هو الخطاب السياسى للشارع وهذا أمر هام حيث لم يتم الاهتمام  به فى السنوات الأخيرة..ونواب الوفد عددهم قليل كما أن لجان الوفد بالمحافظات لا تعمل كما كانت من قبل ، قائلا:" سنعمل على تعديل لائحة حزب الوفد".

 وفى هذا الصدد أشار الدكتور السيد البدوي إلى أن دور رئيس الحزب فى اللائحة ليس له صلاحيات مطلقة مشيرا إلى أن زعيم الوفد الأسبق فؤاد باشا سراج الدين وهو قيمة وقامة كان عندما يتخذ أى قرار يجتمع مع الهيئة العليا للحزب لاتخاذ القرار  مثل اختيار رئيس تحرير جريدة الوفد أو رئيس الهيئة البرلمانية للحزب على سبيل المثال.

وأكد  الدكتور السيد البدوي أن ترشح المستشار بهاء الدين أبوشقة والدكتور هانى سرى الدين لرئاسة حزب الوفد يثرى العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن فؤاد بدراوى من المساندين له .

السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق حزب الوفد المشهد السياسي الانتخابات البرلمانية

