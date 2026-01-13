السيد البدوي: عودتي للوفد استجابة لضغوط وليس طموحًا شخصيًا

قال الدكتور السيد البدوي، المرشح لرئاسة حزب الوفد، إن عودته إلى حزب الوفد بعد 8 سنوات لم تكن غيابًا عن السياسة، وإنما ابتعادًا عن العمل الحزبي فقط، مشددًا على أن قرار ترشحه جاء استجابة لضغوط وفدية وليس بدافع شخصي.

وأضاف في لقائه مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج كلمة أخيرة على قناة ON، أنه ظل منخرطًا في العمل السياسي طوال السنوات الماضية، لكنه ابتعد فقط عن العمل الحزبي، موضحًا أن عودته جاءت في ظل استقرار سياسي تشهده البلاد.

وتابع أنه لم يفكر مطلقًا في الترشح مرة أخرى لرئاسة حزب الوفد، لكن إلحاح عدد من الوفديين دفعه للعودة، مؤكدًا أنه حقق خلال فترة رئاسته السابقة إنجازات يراها كافية.



وأشار إلى أنه يرفض الرد إعلاميًا على ما يثار من ادعاءات داخل الحزب، مؤكدًا أن الوفديين على دراية بحقيقة الأوضاع، وأن الخلافات يجب أن تُناقش داخل بيت الأمة.

