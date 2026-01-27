Triage – BLS | دورة تدريبية لرفع كفاءة الفرق الطبية بدمياط

قامت إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحه بدمياط ، بتنظيم دورة تدريبية بعنوان Triage – BLS، وذلك بمقر مستشفى الرمد.



وشارك في الدورة عدد 28 متدربًا من مستشفى الروضة المركزي ومستشفى ميت أبو غالب المركزي، حيث حاضر في البرنامج التدريبي كل من الدكتور سامي البقلي والدكتورة أسماء موسى.



ومن المقرر أن تُعقد الدورات أسبوعيًا على مدار يومين لتشمل جميع المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بدمياط، ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الفرق الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.



تحت إشراف الدكتور أحمد خليل وكيل المديرية للطب العلاجي والدكتورة سوزان الكيكي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط.



وفي إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بدمياط على رفع كفاءة وتنمية مهارات الفرق الطبية بالمستشفيات.