وزير الخارجية يكثف اتصالاته لتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران
شاحنات المساعدات تعبر إلى غزة بالقافلة الـ126 من "زاد العزة"
ترامب : هناك "أسطولاً" ثان يتجه نحو إيران الآن
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية
الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء فصل الشتاء وتفاصيل الطقس الأيام المقبلة
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام جالطة سراي اليوم في دوري أبطال أوروبا
قرار مفاجئ من الأهلي بشأن مستقبل عمر سيد معوض
إكرامي الشحات يكشف تفاصيل جلسة جمعت بين رمضان صبحي والخطيب
إنتاج فسائل النخيل بإقليم توشكى لتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية
مانشستر سيتي يُواجه جالطة سراي اليوم في الجولة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا
الزمالك يصطدم ببتروجت اليوم في مواجهة مهمة بالدوري المصري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

الوقود الأحفورى .. العامل الرئيسي لتلوث الهواء والاحتباس الحراري

الوقود الاحفورى
الوقود الاحفورى
حنان توفيق

يُستعمل الوقود الأحفوري لإنتاج الطاقة الأحفورية ويستخرج هذا من المواد الأحفورية وهي الفحم الحجري، والفحم، والغاز الطبيعي، ومن النفط.

وتستخرج هذه المواد بدورها من باطن الأرض وتحترق في الهواء مع الأكسجين لإنتاج حرارة تستخدم في كافة الميادين .

يمتلك الوقود الإحفوري طاقة عالية ويسهل نقله وتخزينه بمعالجة الوقود بتروكيميائيا، لاستخلاص انواع مختلفة منه، وخاصة من الوقود الأحفورية السائل والغازي حيث يُستخرج منها وقود للاستعمالات المختلفة في المحركات والطائرات والسفن بعد المعالجة البتروكيميائية اللازمة.

من سلبيات استخدام الطاقة الأحفورية هو احتراق الوقود الأحفورية الذي يعد من العوامل الرئيسية لتلوث الهواء والتسبب في الاحتباس الحراري الناتج بدوره عن غازات تغلّف المجال الجوي وتمنع الانعكاس الحراري الصادر من الأرض من انتقاله إلى خارج الكوكب، مما يسبب ارتفاعا في درجات حرارة الأرض، ويزيد التصحر والجفاف.

حذرت الأمم المتحدة من أنّ خطط توسيع إنتاج النفط والغاز والفحم من قبل الدول المنتجة الكبرى،تهدد الهدف المتمثّل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة عند 1,5 درجة مئوية.


الأنواع الرئيسية

الفحم وهو صلب، يتكون أساسًا من بقايا نباتات مستنقعات قديمة، ويُستخدم لتوليد الكهرباء والصناعات 


النفط الخام البترول: سائل، يُستخرج ويُكرر لإنتاج البنزين والديزل وغيرها، ويُستخدم في النقل والصناعة وكمادة خام لمنتجات كثيرة

الغاز الطبيعي: غاز، يرافق النفط أو يوجد بمفرده، ويُستخدم في التدفئة والطهي وتوليد الكهرباء

 

بداية استخدام الوقود الأحفوري

الغاز الطبيعي هو غاز، يرافق النفط أو يوجد بمفرده، ويستخدم في التدفئة والطهي وتوليد الكهرباء. 


بدأ تاريخ الوقود الأحفوري منذ بداية الثورة الصناعية، حيث كان مصدراً من مصادر الطاقة المهمة، وبدأ التصنيع في إنجلترا في أواخر القرن الثامن عشر، وفي تلك الفترة تسارع استخدام الفحم كوقود، وخلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر أصبح الوقود الأحفوري الوقود المعتمد في عملية التّصنيع في الولايات المتحدة وفي الدول الصناعية الكبرى ، ويُذكر ان الفحم بقي مصدراً رئيسياً للطاقة لعدة سنوات، وبعد ذلك وتحديداً في النّصف الثّاني من القرن العشرين أصبح النفط والغاز الطّبيعي المصادر الرّئيسيّة للطاقة، وفي عام 1859 تم حفر أول بئر نفط في بنسلفانيا.

الوقود الأحفوري سلبيات استخدام الطاقة الأحفورية احتراق الوقود الأحفورية الوقود الإحفوري

