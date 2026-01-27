إساءة فهم.. الإفتاء: لا يجوز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن

أكد مصطفى عبد الكريم أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أداة حديثة ومتطورة تيسير وسائل المعرفة وجمع المعلومات .

وتابع مصطفى عبد الكريم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" لا يجوز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن الكريم لان الامر قد يؤدي إلى مخاطر وإساءة فهم لبعض آيات القرآن ".

وأكمل مصطفى عبد الكريم :" لا يجب الاعتماد بشكل كلي على إجابات الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن الكريم ولابد ان يتحرى الفرد من دقة المعلومات ومراجعتها من مصادرها الاصلية ".

ولفت مصطفى عبد الكريم :" التعلم له منهجية واللي عايز يسأل عن الدين فإن المتخصصين متواجدين ".



ومن جانبه، أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الحكم الشرعي المتعلق بالاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها تطبيق «شات جي بي تي»، في تفسير القرآن الكريم، وذلك ردًا على سؤال وُجِّه إليه بهذا الشأن.

وبيّن مفتي الجمهورية، من خلال الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن الاعتماد الكلي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن الكريم أمر محظور شرعًا ولا يجوز الأخذ بمعاني القرآن منها بصورة مستقلة، مؤكدًا أن ذلك يأتي حفاظًا على كتاب الله تعالى من الوقوع في دائرة الظن والتخمين، وصونًا له من أن يتم تداوله أو تفسيره دون علم، أو أن تُنسب إليه معانٍ لم تثبت عن أهل الاختصاص، مع قصر الخوض في معاني القرآن على من امتلك أدوات التفسير وضوابطه المعتمدة من العلماء المعتبرين من المفسرين والفقهاء.