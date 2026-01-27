هل استخدام الذكاء الاصطناعي في معرفة تفسير آية قرآنية أو حكم شرعي حلال أم حرام؟ .. الإفتاء تجيب

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية،

هل استخدام الذكاء الاصطناعي في معرفة تفسير آية قرآنية أو حكم شرعي حلال أم حرام؟، قائلا: “مواقع الذكاء الإصطناعي مثل الشات جي بي تي وغيرها، توفر لنا خدمة جمع المعلومات، ولكن لا يجوز أبدا أن تكون المرجع المعتمد لأخذ الفتاوي أو أخذ تفسير أيات القرأن الكريم”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه من الوارد جدا أن يحدث بها أخطاء فى تفسير الأيات، أو الفتاوي، موضحا أن العنصر البشري فى إصدار الفتوي أو في بيان الحكم ومعني أيات كتاب الله هو المهم والمراعي.

وتابع: “المفتي والمفسر يدرس الأيات القرأنية وأقوال العلماء، ثم يصدر لنا القول المختار بحكمة والعناية، وبناءا على منهجية الأزهر الشريف، ومن أخذ هذه الفتاوي من خلال هذه التطبيقات فقد تهاون فى أمر دينه”.