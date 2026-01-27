قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلمانية : جائزة التميز الحكومي ركيزة لبناء دولة عصرية ترتكز على الابتكار

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

أكدت الدكتورة جيلان أحمد، عضو مجلس النواب، أن جائزة التميز الحكومي تمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة العمل الحكومي، وتعكس رؤية حديثة تعيد صياغة مفهوم الخدمة العامة باعتبارها التزامًا وطنيًا محوره المواطن، وليست مجرد إجراءات إدارية تقليدية. وأوضحت أن الجائزة أسهمت في ترسيخ ثقافة الابتكار والجودة داخل المؤسسات، ودفعت نحو تبني حلول عملية وغير نمطية للتحديات المتراكمة.

وأضافت “أحمد”، أن التجربة المصرية في التميز المؤسسي نجحت في كسر الصورة الذهنية القديمة عن الجهاز الإداري، عبر الانتقال إلى منظومة أكثر مرونة وكفاءة، تقوم على العمل الجماعي وقياس الأثر الحقيقي للخدمة، مؤكدة أن ما يميز الجائزة هو اعتمادها على معايير شاملة لا تقتصر على سرعة الإنجاز، بل تمتد إلى جودة الأداء، ورضا المتعاملين، والقدرة على التطوير المستدام.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن جائزة التميز الحكومي تسهم في إعداد كوادر وقيادات شابة تمتلك أدوات الإدارة الحديثة، وقادرة على توظيف التحول الرقمي والتكنولوجيا في تحسين مستوى الخدمات، معتبرة أن هذه القيادات تمثل رصيدًا استراتيجيًا للدولة في مسار التحديث وبناء الجمهورية الجديدة.

وشددت الدكتورة جيلان أحمد على أن الأثر الحقيقي للتميز الحكومي ينعكس مباشرة على المواطن، من خلال خدمات أفضل وثقة متبادلة مع مؤسسات الدولة، وهو ما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم خطط التنمية الشاملة. 

وطالبت جيلان بتوسيع نطاق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للاستفادة من مخرجات الجائزة وتبادل الخبرات، بما يضمن استدامة منظومة التميز وعدم اختزالها في دورات تقييمية مؤقتة.

واختتمت بالتأكيد على أن جائزة التميز الحكومي خطوة متقدمة في مسار تحديث الدولة المصرية، وتجسيد عملي لقناعة راسخة بأن الاستثمار في الإنسان وتطوير الأداء المؤسسي هو الطريق الأقصر لبناء مستقبل أفضل وأكثر كفاءة للمواطنين.

الطريق الأقصر المصرية الاستثمار مجلس النواب

