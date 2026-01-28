قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
بعد تعرضه لحادث سير.. موقف لاعب توتنهام من مباراة فرانكفورت بـ أبطال أوروبا
الأمم المتحدة: خطة ترامب خطوة أساسية لوقف الحرب في غزة.. والجهود الإنسانية تواجه عراقيل
الزمالك يمرض ولا يموت| المارد يتفوق على بتروجيت بثنائية في الشوط الأول
ياسمين عبد العزيز ردا على مفبركي صورها: لن أسمح لأي شخص بالنيل من سمعتي
ياسمين عبد العزيز تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء لها
30 دقيقة| الزمالك يحافظ على تقدمه أمام بتروجيت بالدوري
ضوابط التصالح في جرائم الكهرباء بالقانون الجديد.. تفاصيل
إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف
عدي الدباغ يحرز هدف الزمالك الأول في شباك بتروجيت بالدوري
وزير الإسكان: استمرار جهود تنفيذ مشروعات حياة كريمة بما يلبي تطلعات المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شروط التصالح في جرائم الحيوانات الخطرة.. عقوبات مخالفي القانون

الحيوانات الخطرة
الحيوانات الخطرة
حسن رضوان

نظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب آليات التصالح في بعض الجرائم المرتبطة بحيازة هذه الحيوانات، محددًا ضوابط صارمة وغرامات تصاعدية وفقًا لتوقيت التصالح، وذلك في إطار تحقيق الردع القانوني وضمان السلامة العامة.

ونصت المادة (18) من القانون على جواز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (15) و(16)، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، شريطة ألا تكون المخالفة قد أسفرت عن حالات وفاة أو إصابة أشخاص أو إلحاق أضرار بالممتلكات، مع الالتزام بإزالة أسباب المخالفة.

 انقضاء الدعوى الجنائية عن الجريمة محل التصالح

وبحسب القانون، يكون التصالح قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل سداد غرامة لا تقل عن الحد الأدنى ولا تجاوز ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة، بينما يرتفع المقابل المالي بعد الإحالة للمحكمة وحتى صدور حكم نهائي ليصبح ما بين مثلي الحد الأدنى ونصف الحد الأقصى للغرامة.

كما أجاز القانون التصالح بعد صدور حكم نهائي في الدعوى، مقابل أداء غرامة لا تقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى ولا تزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

وأكدت المادة ذاتها أن التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الجريمة محل التصالح، مع وقف تنفيذ العقوبة بقرار من النيابة العامة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، حتى ولو كان الحكم باتًا.

وفي السياق نفسه، نصت المادة (24) من القانون على أنه في حال ضبط أي من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام القانون، يتم التحفظ عليها فورًا وإيداعها في أماكن الإيواء والعزل المخصصة لذلك، بقرار من النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها على نفقة المخالف، ولا يجوز تسليمها لمالكها إلا بقرار صريح من النيابة المختصة.

شروط التصالح مخالفات الحيوانات الخطرة حيازة الحيوانات لكلاب التصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

بالصور

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها

زينة تسخر من عروسته.. حقيقة زواج أحمد عز

زواج احمد عز
زواج احمد عز
زواج احمد عز

«ترند بالصدفة».. قصة دمية حصان باكي اجتاحت الصين وجذبت ملايين المستخدمين

الحصان الباكي
الحصان الباكي
الحصان الباكي

فيديو

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد