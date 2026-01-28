نواب الإسماعيلية: عيد الشرطة يظل رمزا للصمود والتضحية

شارك النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب ، ضمن وفد الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، في زيارة رسمية لمقر مديرية الأمن لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية.

شهدت الزيارة لقاءً ودياً جمع الوفد - برئاسة النائب حماد موسى حماد وبحضور نواب الحزب بالمحافظة - مع اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية.

وخلال اللقاء، تم إهداء "درع الحزب" للسيد مدير الأمن، تقديراً للجهود الجبارة التي تبذلها المديرية في بسط الأمن والأمان في كافة ربوع محافظتنا الغالية.



ضم وفد الزيارة، النائب سامي سليم، النائب موسى خالد، النائب سيد عبد الجليل، النائبة ماري جمال، النائب أحمد دندش الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، المهندس علي خلاف الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، بالإضافة إلى أمناء الأمانات النوعية بالحزب بالإسماعيلية.

من جانبه، أكد النائب سيد عبد الجليل أن عيد الشرطة سيظل رمزاً للصمود والتضحية، مشيداً بالدور المحوري الذي يلعبه رجال الأمن في حماية الجبهة الداخلية وتوفير البيئة الآمنة للاستقرار والتنمية، قائلاً: ما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات هو نموذج يحتذى به في الانتماء والوطنية، ونحن هنا لنؤكد دعمنا الكامل وتكاتفنا مع أجهزتنا الأمنية لخدمة المواطن الإسماعيلي."

