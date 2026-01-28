طلب إحاطة يسلط الضوء علي إهمال تسويات المؤهلات بمياه الإسكندرية

تقدّم النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب وأمين الشؤون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بطلب إحاطة إلى كلٍ من المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، بشأن تجاهل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية لمطالب العاملين الحاصلين على مؤهلات علمية أعلى أثناء الخدمة.



وأكد النائب ، أن عدم الاستجابة لهذه المطالب يتعارض مع توجهات الدولة المصرية الداعمة لحقوق العاملين، وتشجيعها المستمر على رفع كفاءة العامل المصري وتطوير مهاراته العلمية والفنية، بما يسهم في تحسين الأداء داخل المرافق الخدمية الحيوية.

تطوير مستواهم التعليمي من أجل خدمة الدولة ومؤسساتها



وأوضح جبريل، أن العاملين المعنيين بذلوا جهودًا كبيرة في تطوير مستواهم التعليمي من أجل خدمة الدولة ومؤسساتها، إلا أن تجاهل تسوية أوضاعهم الوظيفية يُعد إهدارًا واضحًا لطاقات وكوادر فنية مؤهلة، ويؤدي إلى حالة من الإحباط وعدم الاستقرار الوظيفي بين صفوفهم.

وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع يحرم العاملين من حقهم المشروع في تحسين دخولهم ورفع درجاتهم الوظيفية بما يتناسب مع مؤهلاتهم، مطالبًا بضرورة التدخل العاجل لوضع آلية واضحة وعادلة لتسوية أوضاع الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.

وفي ختام طلبه، دعا النائب إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشته في اسرع جلسه قادمه واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ حقوق العاملين وتحقق العدالة الوظيفية.