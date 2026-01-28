قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا .. مـ.قتل 3 أشخاص بانفجار ألغام زرعتها قسد قرب سد تشرين
لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ
مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية تتوجه إلى غزة
أول استجواب في البرلمان| مساءلة شاملة حول أزمة الغاز والطاقة
خطابي يشيد بدور الإعلام الرقمي خلال تخريج الدفعة 34 بالجامعة الأمريكية
إعلام إسرائيلي: معبر رفح سيفتح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
هل يجوز لطلاب 3 ثانوي “تغيير الشعبة” قبل امتحانات الثانوية العامة؟..قرار حاسم
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة يسلط الضوء علي إهمال تسويات المؤهلات بمياه الإسكندرية

النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب
النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

تقدّم النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب وأمين الشؤون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بطلب إحاطة إلى كلٍ من المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، بشأن تجاهل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية لمطالب العاملين الحاصلين على مؤهلات علمية أعلى أثناء الخدمة.


وأكد النائب ، أن عدم الاستجابة لهذه المطالب يتعارض مع توجهات الدولة المصرية الداعمة لحقوق العاملين، وتشجيعها المستمر على رفع كفاءة العامل المصري وتطوير مهاراته العلمية والفنية، بما يسهم في تحسين الأداء داخل المرافق الخدمية الحيوية.

 تطوير مستواهم التعليمي من أجل خدمة الدولة ومؤسساتها


وأوضح جبريل، أن العاملين المعنيين بذلوا جهودًا كبيرة في تطوير مستواهم التعليمي من أجل خدمة الدولة ومؤسساتها، إلا أن تجاهل تسوية أوضاعهم الوظيفية يُعد إهدارًا واضحًا لطاقات وكوادر فنية مؤهلة، ويؤدي إلى حالة من الإحباط وعدم الاستقرار الوظيفي بين صفوفهم.

وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع يحرم العاملين من حقهم المشروع في تحسين دخولهم ورفع درجاتهم الوظيفية بما يتناسب مع مؤهلاتهم، مطالبًا بضرورة التدخل العاجل لوضع آلية واضحة وعادلة لتسوية أوضاع الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.

وفي ختام طلبه، دعا النائب إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشته في اسرع جلسه قادمه واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ حقوق العاملين وتحقق العدالة الوظيفية. 

طلب الإحاطة إهمال تسويات المؤهلات الإسكندرية مياه الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة

الاهلي

الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بورسعيد يترأس مجلس الجامعة

رئيس جامعة بورسعيد: 2026 يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرتنا

محافظ الشرقية

ننشر خطة محافظة الشرقية لإستقبال شهر رمضان

مدير أمن الإسماعيلية والنائب سيد عبد الجليل

نواب الإسماعيلية: عيد الشرطة يظل رمزا للصمود والتضحية

بالصور

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد