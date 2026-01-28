الحبوب على طاولة القاهرة وموسكو.. خطة مشتركة لتوريد القمح وزيادة الصادرات وإنشاء مركز لوجستي بمصر

التقى الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت، على هامش مشاركته في المنتدى الدولي للحبوب Grains and Pulses Forum، حيث تناول اللقاء بحث أطر التعاون بين مصر وروسيا في مجالات السلع الاستراتيجية، مع التركيز على تأمين توريد القمح الروسي إلى مصر، وإتاحة تسجيل الشركات الروسية في منصة إدارة الشراء الموحد للسلع الاستراتيجية بما يعزز الشفافية وكفاءة العمليات، إلى جانب بحث توسيع نطاق صادرات المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الروسية.



وشهد اللقاء مناقشة آليات تسجيل الموردين الروس في البورصة السلعية، وإنشاء مركز لوجستي بالموانئ المصرية لاستغلال الموقع الجغرافي لمصر كمركز إقليمي لتجارة الحبوب، فضلًا عن بحث توريد الأسمدة والمبيدات الزراعية لدعم الأمن الغذائي المحلي وتعزيز الإنتاجية الزراعية.



كما التقى الدكتور بهاء الغنام دميتري سيرغييف، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب في روسيا الاتحادية، حيث جرى بحث توريد الأقماح والحبوب إلى مصر بما يضمن استقرار الإمدادات الغذائية وتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التجارة الزراعية والأسمدة والمبيدات.