أخبار العالم

بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

بورصة الكويت
بورصة الكويت
أ ش أ

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على تراجع مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 72.89 نقطة بما نسبته 0.83% ليصل إلى مستوى 8724.50 نقطة، إذ جرى تداول نحو 241 مليون سهم عبر 18 ألفا و401 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 88.9 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 74.34 نقطة بما نسبته 0.91% ليصل إلى مستوى 8111.32 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 78 مليون سهم من خلال 6781 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 13.7 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 76.17 نقطة بما نسبته 0.81% ليصل إلى مستوى 9308.01 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 163 مليون سهم عبر 11 ألفا و620 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 75.2 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 103.54 نقطة بما نسبته 1.19% ليصل إلى مستوى 8588.31 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 64 مليون سهم عبر 4760 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 11.6 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "فنادق" و"إنجازات" و"النخيل" و"تمدين ع" و"عمار" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "أولى تكافل" و"ميزان" و"الامتياز" و"نور" و"عقار" الأكثر انخفاضا.

