الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

شهد سعر الذهب اليوم، الأربعاء 28 يناير 2026، ارتفاعا طفيفًا في محلات الصاغة المصرية في بداية التعاملات بعد انخفاض مؤقت شهده معدن الغلابة.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 7794 جنيه.

سعر الذهب عيار 21
بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في الصاغة نحو 6820 جنيهًا..

سعر الذهب اليوم عيار 18
وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 5846 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كمل سجل سعر الجنيه الذهب نحو 55000 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

تداول سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم نحو 5143 دولار للأونصة.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

الذهب سعر الذهب عيار سعر صرف الجنيه سعر الذهب عالميًا سعر الجنية الذهب

