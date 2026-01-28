محافظ بني سويف يشهد فعاليات اليوم السكاني بقرية بلفيا



شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عددًا من الفعاليات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة "اليوم السكاني.. سلامة أولادنا.. مسؤوليتنا"، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في العنصر البشري، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تستهدف تحسين الخصائص السكانية وتعزيز الوعي المجتمعي وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.





حيث رافقه " بلال حبش" نائب المحافظ، وأعضاء مجلس النواب: النائب محمد رجب عبد العظيم، والنائب يوسف شعبان الجميل، والنائب أحمد شكري،ومعاون المحافظ د.محمد جبر،ورئيس مركز ومدينة بني سويف محمد بكري ، ومدير وحدة السكان :محمد البحيري"مقدم فعاليات اللقاء الجماهيري"، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي القطاعات الخدمية والأجهزة المعنية وممثلين عن الكنيسة، إلى جانب فرق العمل الميدانية والجهات الأهلية المشاركة في المبادرة.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ "اليوم" لقرية بلفيا بمركز بني سويف، لتفقد أنشطة وفعاليات "اليوم السكاني"، والذي تشرف على تنظيمه لجنة التنمية البشرية برئاسة نائب المحافظ بلال حبش، وتشارك فيه الجهات التنفيذية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس القومية، من بينها الشباب والرياضة، الصحة، الإسعاف، بنك الدم، التضامن الاجتماعي، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وحدة السكان، الأوقاف، الثقافة، السياحة، التربية والتعليم، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الزراعة، التموين، الأزهر الشريف، الكنيسة، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للطفولة والأمومة، التأمين الصحي، الطب البيطري، مركز إعلام بني سويف، المركز التكنولوجي، هيئة تعليم الكبار، مؤسسة نهضة بني سويف، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وتضمنت الزيارة تفقد المحافظ لأنشطة المبادرة بمركز شباب قرية بلفيا، حيث شملت أنشطة الشباب والرياضة استقبال أندية التطوع، وتنظيم يوم رياضي تضمن عروض كاراتيه وكونغ فو وفقرات رياضية بملعب المركز. كما تفقد جهود مديرية الصحة والتي شملت خدمات المبادرات الرئاسية، وعيادة متنقلة لتنظيم الأسرة ضمن حملة "من حقك تنظمي"، وسيارات العيادات المتنقلة التخصصية، وعيادة المشورة الأسرية، فيما شارك مرفق الإسعاف بتمركز سيارة إسعاف مجهزة للطوارئ، وشارك بنك الدم بسيارة ضمن حملات التبرع بالدم.

كما تضمنت مشاركة مديرية التضامن الاجتماعي تقديم خدمات مكتب التأهيل الاجتماعي، وتلقي شكاوى التظلمات، وخدمات تكافل وكرامة، وتوزيع لحوم على الأسر الأولى بالرعاية، بجانب مشاركة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، فضلًا عن قيام عدد من الجمعيات الأهلية بتوزيع مساعدات عينية وغذائية شملت كراتين وبطاطين للأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع فصل الشتاء.

وشارك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتوفير سيارات سلع غذائية بأسعار مخفضة، فيما شاركت وحدة السكان في أعمال التنظيم بمشاركة أعضاء مبادرة "ألف قائد سكاني"، بينما قدمت مديرية الثقافة محاضرة توعوية وورش فنون تشكيلية ومسرحًا تفاعليًا، وشاركت إدارة السياحة بالمحافظة بندوة توعوية عن أهم المعالم السياحية والأثرية وجهود المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية، مع توزيع كتيبات تعريفية بالمقاصد السياحية بالمحافظة.

وشاركت مديرية التربية والتعليم بعدد من الأنشطة شملت استقبال المحافظ وقيادات المحافظة بممر شرفي، وعروض فنية ورياضية، وتنظيم معرض متكامل لأنشطة التربية والتعليم والمركز الاستكشافي، كما شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بحملة طرق أبواب وورشة سباكة خفيفة للسيدات، وشاركت مديرية العمل بندوات توعوية ونماذج تدريبية، بينما عقدت الزراعة ندوة إرشادية ومعرضًا لتقاوي ومحسنات وعسل أبيض بأسعار مدعمة، ووفرت التموين باكية للسلع الغذائية والتموينية الأساسية بأسعار مخفضة، إلى جانب سيارة لبيع أسطوانات البوتاجاز.

كما شاركت منطقة بني سويف الأزهرية بعمل ممر شرفي من براعم الأزهر الشريف وندوة دينية ومعرض فني، وشاركت الأوقاف بندوة ضمن حملة "صحح مفاهيمك"، وقدمت الكنيسة ندوة مماثلة لتعزيز قيم الولاء والانتماء، فيما شارك المجلس القومي للمرأة بتدريبات حرفية، واستخراج بطاقات رقم قومي بالمجان، وتوعية قانونية، وشارك المجلس القومي للسكان بندوة عن القضية السكانية، وشارك المجلس القومي للأمومة والطفولة بجلسات توعوية.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، شارك التأمين الصحي بمبادرات توعوية وفحوصات للطلاب، ونظم الطب البيطري قافلة للكشف وعلاج الثروة الحيوانية، وشارك مركز الإعلام بندوة توعوية، وعقد فرع هيئة تعليم الكبار فصول امتحانات وتسليم شهادات لمتحررين من الأمية، بينما قدمت مؤسسة نهضة بني سويف أنشطة متميزة شملت تجهيز ثلاث عرائس، وتوزيع كراتين غذائية على 160 أسرة، وقافلة علاجية بالتعاون مع مديرية الصحة.

كما شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعرض خدماته المالية وغير المالية، والتوعية بحوافز ومزايا القانون 152 لسنة 2020، وتنفيذ تدريبات حرفية للسيدات، وتسليم شيكات للتمكين الاقتصادي بتمويلات متنوعة.

وعقب تفقد الأنشطة، عقد المحافظ لقاءً جماهيريًا بمركز شباب بلفيا، بحضور أعضاء مجلس النواب والتنفيذيين المختصين، لمناقشة مطالب واحتياجات أهالي مجلس قروي بلفيا وتوابعه، حيث بدأ اللقاء بالسلام الوطني، وتضمنت كلماته إشادة من نواب البرلمان بجهود المحافظ والجهاز التنفيذي، مؤكدين دعمهم الكامل لمطالب المواطنين.

حرص المحافظ على تهنئة أهالي المحافظة بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وتهنئة أعضاء مجلس النواب الجدد، وتوجيه الشكر للنواب السابقين، مؤكدًا أهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة المواطنين.

وتم فتح باب الحوار مع الأهالي لعرض مطالبهم واحتياجاتهم في القطاعات والمرافق، والتي شملت : مشكلة الصرف الصحي بالقرية ، ومستشفى بلفيا ،ومطلب لأهالي قرية بني رضوان بضم قطعة أرض مجاورة لتوسعة مدرسة الشهيد جمال محمد سعيد ، وتوصيل الغاز الطبيعي لبعض منازل القرية ، وانسداد الصرف المغطى في بعض الأجزاء في المسافة من الأزهري حتى شاويش، ورصف طريق بني بخيت ومطلب أهالي عزبة روفائيل بتوصيل الصرف الصحي ، ومطلب الأهالي بإنشاء فرع للبنك الزراعي المصري بالقرية ، ومطلب أهالي قرية بني حمد إنشاء مدرسة إعدادي داخل قطعة أرض فضاء بالمدرسة الابتدائية ، بجانب عدد من المطالب الشخصية والحالات الإنسانية الخاصة بتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الطبية وغيرها من المطالب والاحتياجات التي طرحها أهالي قرى وتوابع الوحدة المحلية لقرية بلفيا ،حيث وجه المحافظ بدراستها وبحثها بشكل مستفيض مع الجهات المعنية واتخاذ ما يلزم حيالها وفق القانون والمتاح من إمكانيات وموارد.

وتعقيباً على مشكلة الصرف ، أوضح مسؤول الهيئة ، أنه تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالقرية وتم عمل تجارب التشغيل منذ مارس الماضي ، والذي يتكون من محطة رفع وخط طرد وشبكات انحدار بأطوال 23كم ، ونظرا للصرف السلبي وتسرع بعض الأهالي وعدم تركيب الوصلات المنزلية لربطها على المشروع قبل اكتمال المنظومة ، مما أدى إلى ظهور مشكلات في طفح وعدم تصريف المياه نظرا لعدم اكتمال المنظومة ، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا استكمال أعمال تسليك الشبكات ، حيث تم الانتهاء من نحو 15كم ومتبقى 8 كم من المقرر نهوها خلال الفترة المقبلة ليكون المشروع جاهزا للتشغيل الفعلى ودخول الخدمة بحلول 30 أبريل المقبل " وفق إفادة شركة المقاولون العرب والهيئة "

من جانبه شدد المحافظ بتسريع وتيرة العمل في أعمال تسليك الشبكات وتكليف شركة المياه بإعادة النظر في رسوم تركيب الوصلات ،بجانب التنسيق مع مؤسسة نهضة بني سويف للمساهمة في تحمل تكلفة الوصلات للفئات الأولى بالرعاية ، مؤكدا أن المسؤولية تشاركية وجماعية ، داعيا الأهالي لعدم التعجل والصرف العشوائي والمخالف على الشبكة مما يضر بالمنظومة ككل ويعطل تشغيل المشروع الذي أنفقت فيه الدولة الملايين

فيما أوضح وكيل وزارة الصحة في رده على مشكلة المستشفى، أنه المبنى صدر له قرار إزالة منذ 2018 ، وتم رفع الموضوع إلى الوزارة ، حيث تم إدراجه " ضمن 3 وحدات على مستوى المحافظة "كأولوية في الخطة الاستثمارية 2026/2027 ، لإنشاء مركز طب أسرة طبقا لمعايير ومنظومة التامين الصحي الشامل، وبالنسبة لمشكلة نقص الأطباء بالوحدات الصحية، حيث تعمل المديرية على سد العجز بنظام التناوب انتظار لحركة التكليف الجديد في مارس المقبل

وفي لفتة إنسانية، استجاب محافظ بني سويف لطلب أحد الشباب من ذوي الهمم (كفيف) بالتقاط صورة تذكارية معه، واستمع لتلاوته المتميزة لآيات من القرآن الكريم، مشيدًا بموهبته وإصراره، فيما أعلن النائب أحمد شكري تكفله بأداء عمرة للشاب، وسط تفاعل كبير من الحضور.