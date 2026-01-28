شادي الفحام: شغفي بالأفلام الأجنبية قادني من التجارة إلى عالم التصوير

كشف المصور الفوتوغرافي شادي الفحام عن تفاصيل رحلته الفنية، موضحا كيف انتقل من دراسة التجارة إلى العمل في مجال التصوير السينمائي والفوتوغرافي، مؤكدا أن شغفه بالأفلام الأجنبية كان الدافع الأساسي لدخوله هذا المجال.

وأوضح خلال حواره ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان مولعا بمشاهدة الأفلام الأجنبية، ومنبهرا بتكوين المشاهد والإضاءة وزوايا التصوير.

وأشار إلى أن بداية احتكاكه العملي جاءت عن طريق أحد أصدقائه العاملين كمصور ميكنج، الذي اصطحبه إلى كواليس فيلم «تلك الأيام» بطولة محمود حميدة وأحمد الفيشاوي، حيث بدأ في تعلم أساسيات الكاميرا والإضاءة والصوت داخل مواقع التصوير.

واسترسل: كانت حريصا في بداياتي على تدوين الملاحظات وطرح الأسئلة حول أنواع الكاميرات والإضاءة والمعدات المستخدمة أثناء العمل.