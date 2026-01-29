قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم صيام يوم النصف من شعبان.. اعرف رأي الشرع
سعر العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
لغز الأهرامات يُكشف من جديد.. باحثون فرنسيون يزعمون سرًا مائيًا مذهلًا وراء بناء صروح مصر الخالدة
دعاء الفجر.. 12 دعوة تجلب لك الرزق من حيث لا تحتسب
على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة
بالأرقام.. اللجنة الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ 1268 استغاثة وتُصدر 232 قرار علاج خلال يناير
المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي
رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا
ترامب يدرس توجيه ضربة واسعة لإيران وسط تعثر المفاوضات النووية
ترامب يصعد ضد طهران.. أسطول أمريكي ضخم في الطريق وأنظمة دفاع جوي تنتشر بالمنطقة
سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا
تكنولوجيا وسيارات

ثورة في صيانة سيارات مرسيدس | لهذا السبب

إبراهيم القادري

تتمتع السيارات الحديثة بالكثير من المميزات الواضحة والتي تدل علي تطور صناعة السيارات والتي من ضمنها، انها اصحبت أكثر أماناً، وأفضل أداء، وأكثر راحة، ومليئة بالتقنيات مقارنة بالسيارات القديمة.

صيانة السيارات الحديثة

هناك جانب واحد أصبحت تعاني فيه صناعة السيارات الحديثة وهو صعوبة الإصلاح والصيانة، وذلك لان صناعة السيارات اليوم تركز على مفاهيم الاستدامة والاهتمام بالبيئة، ومن الصحيح أن السيارات الحديثة أفضل من حيث انبعاثات العادم.

لكن عند النظر إلى الصورة الكاملة تظهر مشكلة مختلفة وتتعلق بحجم الهدر، وفي كثير من الحالات يتطلب عطل بسيط استبدال قطعة كاملة بدلا من إصلاح جزء صغير منها.

ومن ضمن تلك المشاكل هو انه عندما تتعرض المصابيح الأمامية لعطل ما يتم استبدال الوحدة بالكامل رغم أن العطل قد يكون في جزء محدود فقط.

مرسيدس قررت التعامل مع هذه المشكلة من خلال إعادة التفكير في طريقة تصميم الأجزاء نفسها، بدلا من استخدام الغراء الدائم، تعمل الشركة على اعتماد المسامير لتجميع المكونات، ما يجعلها أسهل في التفكيك والإصلاح، وهذه الفكرة ليست سوى جزء صغير من مشروع استدامة أوسع أطلقت عليه الشركة اسم Tomorrow XX.

هذا البرنامج لا يقتصر على جانب واحد فقط بل يستهدف إعادة تشكيل عدة مراحل في صناعة السيارات، بدءا من التصنيع، مرورا بالإصلاح، وصولا إلى إعادة التدوير في نهاية عمر السيارة.

هدف مرسيدس من تسهيل صيانة السيارات

الهدف هو تقليل الهدر وجعل دورة حياة السيارة أكثر كفاءة من الناحية البيئية، لان الفكرة الأساسية هنا هي أن تصبح الاستدامة جزءا أصيلا من كل قرار، سواء في خطوط الإنتاج أو في تصميم القطع أو حتى في طريقة التعامل مع السيارة بعد انتهاء عمرها التشغيلي.

ولهذا السبب تخضع كل مكونات السيارة للمراجعة، من الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية إلى البطاريات والأنظمة الكهربائية، وتم دراسة إمكانية تقليل الانبعاثات ولو بمقدار كيلوجرام واحد إضافي من ثاني أكسيد الكربون في كل مرحلة.

السيارات الحديثة السيارات القديمة صيانة السيارات الحديثة صناعة السيارات الحديثة صيانة سيارات مرسيدس المصابيح الأمامية Tomorrow XX تسهيل صيانة السيارات

