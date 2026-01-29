ثورة في صيانة سيارات مرسيدس | لهذا السبب

تتمتع السيارات الحديثة بالكثير من المميزات الواضحة والتي تدل علي تطور صناعة السيارات والتي من ضمنها، انها اصحبت أكثر أماناً، وأفضل أداء، وأكثر راحة، ومليئة بالتقنيات مقارنة بالسيارات القديمة.

ثورة في صيانة سيارات مرسيدس

صيانة السيارات الحديثة

هناك جانب واحد أصبحت تعاني فيه صناعة السيارات الحديثة وهو صعوبة الإصلاح والصيانة، وذلك لان صناعة السيارات اليوم تركز على مفاهيم الاستدامة والاهتمام بالبيئة، ومن الصحيح أن السيارات الحديثة أفضل من حيث انبعاثات العادم.

لكن عند النظر إلى الصورة الكاملة تظهر مشكلة مختلفة وتتعلق بحجم الهدر، وفي كثير من الحالات يتطلب عطل بسيط استبدال قطعة كاملة بدلا من إصلاح جزء صغير منها.

ومن ضمن تلك المشاكل هو انه عندما تتعرض المصابيح الأمامية لعطل ما يتم استبدال الوحدة بالكامل رغم أن العطل قد يكون في جزء محدود فقط.

مرسيدس قررت التعامل مع هذه المشكلة من خلال إعادة التفكير في طريقة تصميم الأجزاء نفسها، بدلا من استخدام الغراء الدائم، تعمل الشركة على اعتماد المسامير لتجميع المكونات، ما يجعلها أسهل في التفكيك والإصلاح، وهذه الفكرة ليست سوى جزء صغير من مشروع استدامة أوسع أطلقت عليه الشركة اسم Tomorrow XX.

هذا البرنامج لا يقتصر على جانب واحد فقط بل يستهدف إعادة تشكيل عدة مراحل في صناعة السيارات، بدءا من التصنيع، مرورا بالإصلاح، وصولا إلى إعادة التدوير في نهاية عمر السيارة.

هدف مرسيدس من تسهيل صيانة السيارات

الهدف هو تقليل الهدر وجعل دورة حياة السيارة أكثر كفاءة من الناحية البيئية، لان الفكرة الأساسية هنا هي أن تصبح الاستدامة جزءا أصيلا من كل قرار، سواء في خطوط الإنتاج أو في تصميم القطع أو حتى في طريقة التعامل مع السيارة بعد انتهاء عمرها التشغيلي.

ولهذا السبب تخضع كل مكونات السيارة للمراجعة، من الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية إلى البطاريات والأنظمة الكهربائية، وتم دراسة إمكانية تقليل الانبعاثات ولو بمقدار كيلوجرام واحد إضافي من ثاني أكسيد الكربون في كل مرحلة.