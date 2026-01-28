تكاليف الإنتاج وأسعار الخامات يدفعان بأرباح مصر للألومنيوم للهبوط خلال 6 أشهر

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تراجع أرباحها بنسبة 25%، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025-2026.

أظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم، اليوم، تحقيق صافي ربح بلغ 5.538 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2025، مقابل 7.354 مليار جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 24.2 مليار جنيه، مقابل 21.5 مليار جنيه إيرادات في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

أسباب تراجع الأرباح

وذكرت شركة مصر للألومنيوم، أن انخفاض الأرباح يرجع لارتفاع تكاليف الإنتاج نظرًا لعمليات التطوير والإحلال والتجديد لتدعيم أصول الشركة والحفاظ على الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء الموردة إلى الشركة، وكذلك زيادة أسعار الخامات الرئيسية والمساعدة.

مضاعفة الإنتاج

ونجحت شركة "مصر للألومنيوم" بنجع حمادي، في مضاعفة طاقتها الإنتاجية من سلك الألومنيوم، لتصل إلى 120 ألف طن سنوياً، وذلك بعد تشغيل خط الإنتاج الجديد (60 ألف طن) بتكلفة استثمارية نحو 17.5 مليون دولار.

وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة "بروبيرزي" الإيطالية، الرائدة عالمياً في هذا المجال، مع الاعتماد على أحدث التكنولوجيات العالمية في صب وسحب الألومنيوم، بما يضمن أعلى معايير الجودة والتنافسية.

مستهدفات المشروع

ويستهدف المشروع تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتطوير القدرات الإنتاجية‎ والحد من الواردات، بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة، بما يرسخ مكانة "مصر للألومنيوم" التنافسية محليًا ودوليًا.

وعلي قائمة شركة مصر للألومنيوم حاليا توجد طلبات من عملاء دوليين لحجز كميات من إنتاج الخط الجديد للشركة.

ويتم تصدير إنتاج شركة مصر للألومنيوم إلى عدة أسواق خارجية، تشمل: إسبانيا، وبولندا، والمغرب، وإيطاليا، وسوريا، وسلوفينيا، واليونان.