المغربي تيسودالي يقود خورفكان لفوز صعب على الوصل بالدوري الإماراتي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي خورفكان في تحقيق فوز صعب علي نظيره الوصل بهدف نظيف في المباراة التي اقيمت بينهما ضمن مواجهات الجولة 14 من الدوري الإماراتي .

وتوقف رصيد الوصل عند 25 نقطة في الترتيب الرابع وصعد خورفكان للترتيب العاشر بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة.

سجل هدف خورفكان الوحيد المغربي طارق تيسودالي في الدقيقة 18 بالشوط الأول، ليعود الهداف المغربي لهز الشباك بعد غياب استمر 4 جولات، حيث سجل أخر أهدافه في لقاء فريقه أمام بني ياس في الجولة التاسعة.



