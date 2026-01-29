الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق منطقة الزرايب.. تفاصيل

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب بمنطقة الزاريب بحى منشأة ناصر.

ويتواجد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، يرافقه اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بموقع الحريق للإشراف على عمليات الإطفاء.

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة الزرايب (حي منشأة ناصر) بالقرب من نزلة المقطم اتجاه السيدة عائشة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولو الحى، والأجهزة التنفيذية، والأمنية بالمحافظة لموقع الحادث، وتم فصل المرافق.

وبدأ الإطفاء بتواجد 10 سيارات إطفاء، وعدد من سيارات الإسعاف.