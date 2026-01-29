قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

بتهمة سب وقذف رجل أعمال.. ابنة مبارك المزعومة تواجه هذه العقوبة

مروة يسري المعروفة بـ«ابنة مبارك»
مروة يسري المعروفة بـ«ابنة مبارك»
معتز الخصوصي

تصدر المحكمة الاقتصادية فى الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد فوزى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ياسمين أحمد على والمستشار خالد عبد السلام أصلان، والمستشار محمد عصام فؤاد، السبت المقبل، 31 يناير 2026، الحكم على المتهمة "م.ي" الشهيرة بـ"ابنة مبارك"، لاتهامها سب وقذف والتشهير برجل أعمال من إحدي الدول العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت التحقيقات، قيام المتهمة صاحبة حساب ابنة مبارك علي موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" قذفت المجني عليه رجل أعمال من دولة عربية بأمور وعبارات، وقامت بنشر ذلك على حسابها بالعبارات والألفاظ الخادشة للشرف والسب والقذف.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة نشرت السب والقذف فى حق رجل الأعمال العربى عن طريق حسابها الاكتروني والتى من شأنها المساس به والتعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليه بإساءة استعمال وسائل الاتصالات، وبالعرض علي نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال قررت احالتها إلي المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها.

وحدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة السب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

الإسكندرية المحكمة الاقتصادية سب قذف رجل أعمال

