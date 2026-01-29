قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين توجه طلبا عاحلا إلى روسيا والولايات المتحدة
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
الهلال الأحمر المصري يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق منطقة الزرايب
محافظ قنا: إزالة 12 طاحونة ذهب وحالات تعدٍ على أراضي الدولة بقوص |صور
منتخب اليد يتحدي طموح "كاب فيردي"في نصف نهائي بطولة أفريقيا.. اليوم
هجوم مسلح على مطار نيامي في النيجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان تسجل رقمًا قياسيًا في حالات انتحار الأطفال خلال عام 2025

اليابان تسجل رقمًا قياسيًا في حالات انتحار الأطفال خلال عام 2025
اليابان تسجل رقمًا قياسيًا في حالات انتحار الأطفال خلال عام 2025
أ ش أ

كشفت بيانات أولية أصدرتها الحكومة اليابانية، أن عدد حالات الانتحار بين الأطفال في اليابان بلغ رقمًا قياسيًا خلال عام 2025 للعام الثاني على التوالي، حيث ارتفع عن العام السابق ليصل إلى 532 طفلاً.


ويعد هذا الرقم هو الأعلى منذ بدء تسجيل الإحصاءات في عام 1980 رغم الانخفاض العام في حالات الانتحار في جميع أنحاء البلاد، حيث انخفض عدد الأشخاص الذين أقدموا على الانتحار إلى 19 ألف و97 حالة، أي أقل من 20000 حالة للمرة الأولى، حسبما أوردت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الخميس.


وذكرت وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية أن عدد حالات الانتحار بين الأطفال ظل أعلى من 500 حالة سنويًا منذ جائحة كورونا.


وأضافت وزارة الصحة أنه خلال السنة المشمولة بالتقرير، توفي 352 طالبًا في المرحلة الثانوية بسبب الانتحار، يليهم 170 طالبًا في المرحلة الإعدادية و 10 طلاب في المرحلة الابتدائية.


وبلغت حالات الانتحار بين الإناث 277 حالة، بانخفاض 13 حالة عن العام السابق، بينما بلغ عدد الذكور 255 حالة، بزيادة 16 حالة.


وأشارت (كيودو) إلى أن المشكلات المتعلقة بالمدرسة والمشكلات الصحية والأسرية كانت السبب وراء انتحار الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا.

الحكومة اليابانية حالات الانتحار بين الأطفال في اليابان رقمًا قياسيًا خلال عام 2025 حالات الانتحار في جميع أنحاء البلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

الفاخوري

بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة

وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع أعمال التصحيح والرصد وتقدير الدرجات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 بـأسيوط برقم الجلوس

تعليم الشرقية

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ترشيحاتنا

أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري

الدوكار: العلاقات المصرية مع دول حوض النيل تاريخية وتحظى بدعم القيادة السياسية

سفير بلغاريا بالقاهرة

سفير بلغاريا بالقاهرة: نثمن جهود مصر في الوساطة لحل النزاعات بالمنطقة

وزارة التضامن

التضامن: 598 أم تقدمت لمسابقة الأم المثالية لعام 2026

بالصور

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

فيديو

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد