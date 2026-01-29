اليابان تسجل رقمًا قياسيًا في حالات انتحار الأطفال خلال عام 2025

كشفت بيانات أولية أصدرتها الحكومة اليابانية، أن عدد حالات الانتحار بين الأطفال في اليابان بلغ رقمًا قياسيًا خلال عام 2025 للعام الثاني على التوالي، حيث ارتفع عن العام السابق ليصل إلى 532 طفلاً.



ويعد هذا الرقم هو الأعلى منذ بدء تسجيل الإحصاءات في عام 1980 رغم الانخفاض العام في حالات الانتحار في جميع أنحاء البلاد، حيث انخفض عدد الأشخاص الذين أقدموا على الانتحار إلى 19 ألف و97 حالة، أي أقل من 20000 حالة للمرة الأولى، حسبما أوردت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الخميس.



وذكرت وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية أن عدد حالات الانتحار بين الأطفال ظل أعلى من 500 حالة سنويًا منذ جائحة كورونا.



وأضافت وزارة الصحة أنه خلال السنة المشمولة بالتقرير، توفي 352 طالبًا في المرحلة الثانوية بسبب الانتحار، يليهم 170 طالبًا في المرحلة الإعدادية و 10 طلاب في المرحلة الابتدائية.



وبلغت حالات الانتحار بين الإناث 277 حالة، بانخفاض 13 حالة عن العام السابق، بينما بلغ عدد الذكور 255 حالة، بزيادة 16 حالة.



وأشارت (كيودو) إلى أن المشكلات المتعلقة بالمدرسة والمشكلات الصحية والأسرية كانت السبب وراء انتحار الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا.