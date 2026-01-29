الوادي الجديد تستعد لاستضافة النسخة السادسة من أولمبياد المحافظات الحدودية

عقد سيد محمود، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اجتماعا تنسيقيًا، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أحمد سيد مستشار رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون تطوير التعليم، ومسئولي القطاعات التنفيذية المعنية، وذلك لمتابعة جاهزية كافة القطاعات لفعاليات الأولمبياد الحدودية والذي يقام خلال الفترة من 1 حتى 5 فبراير 2026.

توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية

تم التأكيد خلال اللقاء على توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية وسبل الراحة للشباب المشاركين من 6 محافظات حدودية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وقالت محافظة الوادي الجديد، إن فاعليات الأولمبياد الحدودية تأتي في إطار حرص الدولة علي تنمية المناطق الحدودية كما تهدف إلي زيادة قاعدة الممارسة الرياضية لأبناء تلك المحافظات بما يضمن تمثيل أبنائها في العديد من الأنشطة الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب واكتشاف المواهب ورعايتها في إطار مختلف البرامج والأنشطة التي تقوم بتنفيذها الوزارة، وتشهد النسخة السادسة مشاركة واسعة من محافظات ( مطروح – الوادي الجديد – أسوان – جنوب سيناء – شمال سيناء – البحر الأحمر