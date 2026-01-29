قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار الألماني: مستعدون للدفاع عن أنفسنا إذا لزم الأمر
3.76 مليون فدان.. الزراعة تزف بشري بشأن مساحات القمح
من أخطر التهديدات الوبائية.. حقيقة انتشار فيروس نيباه في روسيا
بعد انسحاب 5 مرشحين واستبعاد آخر.. البدوي يواجه سري الدين على رئاسة الوفد
الصين توجه طلبا عاحلا إلى روسيا والولايات المتحدة
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
كيفية مواجهة التحديات الاقتصادية في استهلاك الأسر.. فيديو

رانيا المارية
رانيا المارية
البهى عمرو

أكدت رانيا الماريه، خبيرة الاقتصاد المجتمعي، أن المرونة وتغيير العادات الاستهلاكية هما السلاح الأقوى لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد تقديم أحمد دياب على قناة صدى البلد أن الإدارة المالية السليمة تعتمد على قاعدة "50-30-20"؛ حيث يتم تخصيص 50% من الدخل للأساسيات التي لا يمكن العيش بدونها، و30% للرغبات والرفاهية، و20% للادخار أو سداد الديون.

وحذرت الخبيرة بشدة من الانسياق وراء المظاهر الاجتماعية الخادعة، منتقدة الأسر التي تخصص 80% من دخلها لمصروفات المدارس الدولية تحت مسمى الاستثمار في الأبناء.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن قيمة الإنسان الحقيقية تنبع من أخلاقه وأفعاله، وليس من العلامات التجارية (Brands) أو أماكن التنزه، داعية الأسر إلى المصارحة والمشاركة في وضع الأولويات لتجاوز الأزمة بسلام.


 

