كيفية مواجهة التحديات الاقتصادية في استهلاك الأسر.. فيديو

أكدت رانيا الماريه، خبيرة الاقتصاد المجتمعي، أن المرونة وتغيير العادات الاستهلاكية هما السلاح الأقوى لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد تقديم أحمد دياب على قناة صدى البلد أن الإدارة المالية السليمة تعتمد على قاعدة "50-30-20"؛ حيث يتم تخصيص 50% من الدخل للأساسيات التي لا يمكن العيش بدونها، و30% للرغبات والرفاهية، و20% للادخار أو سداد الديون.

وحذرت الخبيرة بشدة من الانسياق وراء المظاهر الاجتماعية الخادعة، منتقدة الأسر التي تخصص 80% من دخلها لمصروفات المدارس الدولية تحت مسمى الاستثمار في الأبناء.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن قيمة الإنسان الحقيقية تنبع من أخلاقه وأفعاله، وليس من العلامات التجارية (Brands) أو أماكن التنزه، داعية الأسر إلى المصارحة والمشاركة في وضع الأولويات لتجاوز الأزمة بسلام.



