أ ش أ

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت تسع طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الخميس - أنه "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة تسع طائرات مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان: "أنه تم تدمير أربع طائرات فوق مقاطعة روستوف، وطائرتين فوق كل من مقاطعتي بريانسك وجمهورية القرم، وواحدة فوق مقاطعة فورونيج".

من جهة أخرى، أفاد جهاز الأمن الروسي، بأن اللواء الميكانيكي 157 في القوات المسلحة الأوكرانية تكبد خسائر كبيرة خلال المعارك في قرية فولتشانسكي خوتورا في مقاطعة خاركوف.

وقال مصدر في جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "خلال المعارك في فولتشانسكي خوتورا تكبد اللواء الميكانيكي المستقل 157 في القوات المسلحة الأوكرانية خسائر كبيرة".

وبحسب المصدر نفسه، فإن القيادة الأوكرانية تقوم بنقل وحدات من اللواء الميكانيكي المستقل 159 إلى المنطقة.

وفي وقت سابق، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الجيش الروسي ينجح في تنفيذ مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعة خاركوف.

وتعمل في هذه المنطقة قوات مجموعتي "الغرب" و"الشمال" الروسية، ووفقا لبيانات وزارة الدفاع الروسية، فقد خسرت القوات الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أكثر من 180 عسكريا، 4 مركبات مدرعة و19 آلية، و4 قطع مدفعية، كما تم تدمير 4 مستودعات للذخيرة.