طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء
الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري
رسائل للمُرشحين| اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعقد مؤتمراً صحفياً مهماً.. اليوم
آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026
الهند: 4 مدارس في العاصمة نيودلهي تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل
حصاد جهود المبادرة الرئاسية مراكب النجاة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

تواجه  الدولة المصرية، ظاهرة الهجرة غير الشرعية وحماية الشباب من مخاطرها، ووفقًا لمبادرة "مراكب النجاة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بتنفيذ المبادرة بالتنسيق مع الجهات الوطنية، من خلال رؤية شاملة ترتكز على التوعية المجتمعية وتقديم بدائل آمنة وإيجابية للشباب، تمنعهم من الانخراط في الهجرة غير القانونية.

أهم إنجازات المبادرة (4 يوليو 2024 – نهاية 2025)

  • حملات التوعية المجتمعية
  • تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية في المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة.
  • توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك المخاطر القانونية، الصحية، والأمنية.
  • نشر رسائل توعوية عبر وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي لضمان وصول المعلومات إلى أكبر عدد من الشباب وأسرهم.
  • توفير بدائل آمنة
  • دعم برامج التدريب المهني وريادة الأعمال للشباب، لتمكينهم من اكتساب مهارات تؤهلهم لسوق العمل المحلي.
  • تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة في المناطق الأكثر عرضة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، بهدف خلق فرص عمل مستدامة للشباب.
  • التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
  • تنسيق الجهود مع الجمعيات الأهلية والمنظمات الشبابية لتنفيذ برامج توعوية ومجتمعية.
  • إشراك الشباب مباشرة في الأنشطة المجتمعية، لتعزيز شعورهم بالمسؤولية والانتماء لمجتمعاتهم.
  • دعم الدراسات والبحوث
  • إجراء أبحاث ميدانية لرصد أسباب ودوافع الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.
  • تحليل بيانات الشباب والفئات الأكثر عرضة للهجرة، لضمان تصميم برامج مخصصة تلبي احتياجاتهم.

النتائج الملموسة

  1. تعزيز الوعي لدى آلاف الشباب وعائلاتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
  2. توفير فرص عمل وتدريب لعدد كبير من الشباب في المناطق الأكثر عرضة للظاهرة.
  3. تكوين شبكة من الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان استدامة المبادرة على المستوى المحلي.

تؤكد هذه الجهود التزام الدولة المصرية بمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، ودعم الشباب وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل، بما يحقق الأمن والاستقرار المجتمعي ويسهم في التنمية المستدامة.

