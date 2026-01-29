أسعار النفط ترتفع بعد اضطرابات الإنتاج الأمريكي وتصاعد التوتر الإيراني

قفزت أسعار النفط بقوة، وسط تصاعد المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تنفذ هجومًا عسكريًا على إيران، ما قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات هذا المنتج الرئيسي في الشرق الأوسط.

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة بنسبة 1.3% لتصل إلى 68.26 دولارًا للبرميل، بينما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الآجلة بنسبة 1.5% إلى 64.18 دولارًا للبرميل؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي، اليوم الخميس.

وسجل كلا العقدين ارتفاعًا بحوالي 5% منذ يوم الاثنين، ليصلا إلى أعلى مستوى لهما منذ 29 سبتمبر الماضي.

وزاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على النظام الإيراني لإنهاء برنامجه النووي، وسط تقارير تفيد بأنه كان يدرس اتخاذ إجراءات عسكرية جديدة، مع وصول مجموعة بحرية إلى المنطقة.

وتعتبر إيران رابع أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بإنتاج يبلغ 3.2 مليون برميل يوميًا.

وقد سجل سوق النفط مكاسب قوية هذا الأسبوع نتيجة عاصفة شتوية في الولايات المتحدة عطلت إنتاج النفط، مع تقديرات تشير إلى توقف ما لا يقل عن 2 مليون برميل نفط يوميًا عن الإنتاج خلال الأسبوع الماضي.