موجة صعود غير مسبوقة للمعادن .. النحاس يتجاوز 14 ألف دولار مع تزايد الطلب الاستثماري وضعف الدولار الأمريكي

قاد النحاس موجة صعود حادة في أسعار المعادن اليوم الخميس، وهو ما دفع أيضًا أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية، مع تزايد تدفق المستثمرين على المعادن بوتيرة غير مسبوقة وسط المخاوف بشأن الدولار والتوترات الجيوسياسية.

وارتفع المعدن الأحمر بنسبة 6٪ في التداول المبكر بلندن، وتجاوز لفترة وجيزة عتبة 14,000 دولار للطن للمرة الأولى على الإطلاق؛ وفق ما نشرته صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.

وصعد الذهب إلى مستوى قياسي جديد يقارب 5,600 دولار للأونصة، مما وضعه على مسار تحقيق أقوى زيادة شهرية في تاريخه، في حين واصل الفضة صعودها المحموم هذا العام إلى 120 دولارًا للأونصة.

وعلى الرغم من أن النحاس يُعرف أساسًا باستخداماته الصناعية، إلا أن ارتفاعه الأخير مدعوم بمستوى غير مسبوق من الطلب الاستثماري ودخول المضاربين إلى السوق، وفقًا للمحللين.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أحد المؤشرات على أن اهتمام المشترين بالنحاس بدأ يشبه ما يحدث مع الذهب هو التدفقات إلى صناديق تداول النحاس المتداولة في البورصة فقد “انفجرت” الأموال المتدفقة إلى هذه الصناديق في الولايات المتحدة هذا العام، حيث بلغت التدفقات الصافية حتى الآن 1.2 مليار دولار، وهو أكثر من ضعف 426 مليون دولار المسجلة في كامل عام 2025.

ودفعت حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد وتراجع الثقة بالدولار الأمريكي، الذي يُنظر إليه تاريخيًا كأصل ملاذ، المستثمرين للبحث عن مخازن موثوقة للثروة، مع بروز الذهب كالرابح الرئيسي.

ودفعت أسعار الذهب القياسية، التي ارتفعت بالفعل بما يقارب 30٪ هذا العام، المشترين للبحث عن بدائل، ليصبح النحاس والفضة من بين المعادن التي تحظى بالاهتمام الآن.

كما ارتفعت أسعار النيكل والزنك والألومنيوم والرصاص المتداولة في بورصة لندن للمعادن خلال التداول الصباحي اليوم الخميس، مع اقتراب مؤشر "ايل ام ايه" LME اليومي، الذي يتابع ستة معادن أساسية، من مستواه القياسي المسجل في 2022.

وقال محللون اقتصاديون "كانت موجة ارتفاع أسعار المعادن جزءًا من صفقة زخم يهيمن عليها مخاطر جديدة مثل تهديدات ترامب بالاستحواذ على جرينلاند والأسئلة المتعلقة باستقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي."

وأضاف: "الناس لا يعرفون بالضبط ما يعنيه ذلك، لكنهم يعتقدون أنه خطر ويريدون حماية رأس مالهم، لذا يشترون المزيد من الذهب والفضة لكن تلك الأسعار مرتفعة أيضًا، لذلك يتجهون أيضًا لشراء النحاس".