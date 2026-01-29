قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
أخبار العالم

موجة صعود غير مسبوقة للمعادن .. النحاس يتجاوز 14 ألف دولار مع تزايد الطلب الاستثماري وضعف الدولار الأمريكي

النحاس
النحاس
أ ش أ

قاد النحاس موجة صعود حادة في أسعار المعادن اليوم الخميس، وهو ما دفع أيضًا أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية، مع تزايد تدفق المستثمرين على المعادن بوتيرة غير مسبوقة وسط المخاوف بشأن الدولار والتوترات الجيوسياسية.

وارتفع المعدن الأحمر بنسبة 6٪ في التداول المبكر بلندن، وتجاوز لفترة وجيزة عتبة 14,000 دولار للطن للمرة الأولى على الإطلاق؛ وفق ما نشرته صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.

وصعد الذهب إلى مستوى قياسي جديد يقارب 5,600 دولار للأونصة، مما وضعه على مسار تحقيق أقوى زيادة شهرية في تاريخه، في حين واصل الفضة صعودها المحموم هذا العام إلى 120 دولارًا للأونصة.

وعلى الرغم من أن النحاس يُعرف أساسًا باستخداماته الصناعية، إلا أن ارتفاعه الأخير مدعوم بمستوى غير مسبوق من الطلب الاستثماري ودخول المضاربين إلى السوق، وفقًا للمحللين.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أحد المؤشرات على أن اهتمام المشترين بالنحاس بدأ يشبه ما يحدث مع الذهب هو التدفقات إلى صناديق تداول النحاس المتداولة في البورصة فقد “انفجرت” الأموال المتدفقة إلى هذه الصناديق في الولايات المتحدة هذا العام، حيث بلغت التدفقات الصافية حتى الآن 1.2 مليار دولار، وهو أكثر من ضعف 426 مليون دولار المسجلة في كامل عام 2025.

ودفعت حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد وتراجع الثقة بالدولار الأمريكي، الذي يُنظر إليه تاريخيًا كأصل ملاذ، المستثمرين للبحث عن مخازن موثوقة للثروة، مع بروز الذهب كالرابح الرئيسي.

ودفعت أسعار الذهب القياسية، التي ارتفعت بالفعل بما يقارب 30٪ هذا العام، المشترين للبحث عن بدائل، ليصبح النحاس والفضة من بين المعادن التي تحظى بالاهتمام الآن.

كما ارتفعت أسعار النيكل والزنك والألومنيوم والرصاص المتداولة في بورصة لندن للمعادن خلال التداول الصباحي اليوم الخميس، مع اقتراب مؤشر "ايل ام ايه" LME اليومي، الذي يتابع ستة معادن أساسية، من مستواه القياسي المسجل في 2022.

وقال محللون اقتصاديون "كانت موجة ارتفاع أسعار المعادن جزءًا من صفقة زخم يهيمن عليها مخاطر جديدة مثل تهديدات ترامب بالاستحواذ على جرينلاند والأسئلة المتعلقة باستقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي."

وأضاف: "الناس لا يعرفون بالضبط ما يعنيه ذلك، لكنهم يعتقدون أنه خطر ويريدون حماية رأس مالهم، لذا يشترون المزيد من الذهب والفضة لكن تلك الأسعار مرتفعة أيضًا، لذلك يتجهون أيضًا لشراء النحاس".

النحاس صعود حادة في أسعار المعادن أسعار الذهب والفضة تزايد تدفق المستثمرين التوترات الجيوسياسية

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

أحمد فتوح

تفاصيل إصابة أحمد فتوح وموقفه من لقاء المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية

القوة البدنية

20 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة كأس العالم للقوة البدنية

الأهلي

وفد من قطاع ناشئي الأهلي في معايشة تدريبية في نادي ريد بُل لايبزيج الألماني

دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

