عودة الفرعون للأضواء.. هدف عالمي لصلاح يقود ليفربول لفوز ساحق ويقترب من أرقام قياسية
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
خلال زيارة رسمية لروما.. وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني مع إيطاليا
مشتريات المصريين من الذهب تتخطى 45 طنا خلال 2025
إمام عاشور يغيب عن بعثة الأهلي المسافرة لتنزانيا
طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
توك شو

أحمد مجاهد: الشباب يمثلون 80% من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب

منار عبد العظيم

أكد أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الشباب يمثلون نحو 80% من جمهور المعرض، مشيرًا إلى أن حضورهم لا يقتصر على تلقي المعرفة فقط، بل يشارك الشباب أيضًا في إنتاجها من خلال الإبداع والكتابة.

توجهات أدبية جديدة وإقبال واسع

وأضاف مجاهد في مداخلة هاتفية عبر إكسترا نيوز أن تنوع اهتمامات الشباب الأدبية، مثل أدب الرعب والفانتازيا، يعكس ارتباطهم الحقيقي بالقراءة، مع قدرتهم على تنويع اختياراتهم عند زيارة المعرض.

ظهور أسماء شابة جديدة

وأشار المدير التنفيذي إلى أن المعرض يشهد ظهور كتاب شباب جدد سنويًا في حفلات توقيع الكتب، مع إقبال جماهيري كبير وطوابير ممتدة من القراء، ما يعد مؤشرًا مهمًا على نجاح المعرض.

اهتمام خاص بالطفل

كما كشف مجاهد عن تخصيص المعرض مساحة 8000 متر مربع للطفل هذا العام، من خلال معرض كتاب الطفل، مع أنشطة تفاعلية، ومسابقات فنية، وورش حكي وتلوين، لتعزيز حب القراءة والكتابة منذ المراحل المبكرة.

وأكد مجاهد أن الإقبال الشبابي على القراءة ما زال قويًا، وأن معدلات القراءة في مصر تُعد من الأعلى في الوطن العربي، ما يعكس استمرار الثقافة القرائية بين الأجيال الجديدة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض كتاب الطفل إكسترا نيوز

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

محمد صلاح

قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

شمس البارودي مع زوجها الراحل حسن يوسف

شمس البارودي تكشف عن كواليس قرارها الاعتزال مع زوجها الراحل حسن يوسف

واحد من الناس

الأحد.. ابنة الفنانة هند رستم تكشف كواليس اعتزال والدتها في "واحد من الناس"

ويجز

بعد إعلان الزواج.. ويجز يحذف جميع منشوراته على إنستجرام

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

