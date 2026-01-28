متحدثًا عن تجربته الشخصية.. عبد الرحيم كمال في ندوة فكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

شهدت القاعة الدولية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام حاليًا، انعقاد ندوة فكرية للكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، وسط حضور لافت من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي والفني.



وتناول عبد الرحيم كمال خلال الندوة عددًا من القضايا الفكرية والإبداعية، متحدثًا عن تجربته الشخصية ورؤيته للعلاقة بين الإبداع وتجاوز لحظات اليأس، ودور الثقافة والفن في إعادة بناء الوعي الإنساني.كما شهدت الندوة تفاعلًا واسعًا من الحضور، من خلال مناقشات وأسئلة أثرت الحوار وفتحت مساحات للتأمل في واقع الإبداع ودوره في مواجهة التحديات الراهنة.



يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد هذا العام برنامجًا ثقافيًا متنوعًا، يضم عددًا كبيرًا من الندوات والفعاليات التي يشارك فيها نخبة من الأدباء والمفكرين.