قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
لماذا سمي شعبان بشهر الغفلة وسبب تخصيصه بالطاعة ؟ عالم أزهري يجيب
سعر الدولار اليوم 30 - 1 - 2026
عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور
مواعيد قطارات الصعيد اليوم الجمعة 30 يناير 2026
نصائح مرورية هامة للقيادة في الطقس السيئ
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل | تعرف على أماكن الصرف
ترامب يهدد كندا بفرض تعريفة جمركية 50% على الطائرات المباعة لأمريكا
إقبال غير مسبوق على منصة تقنين أراضي الدولة.. 23 ألف طلب خلال الأسبوع الأول
استعداداً للشهر الكريم.. الحكومة تعلن انطلاق معارض "أهلاً رمضان" بتخفيضات تصل لـ 25%
ترامب يعلن حالة الطوارئ ضد كوبا ويتهمها بدعم روسيا والصين وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد ضبط 11 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء .. هذه عقوبة الاحتكار

دقيق
دقيق

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

 أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (11) طن دقيق (أبيض وبلدى مدعم ).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

الجرائم التموينية المخابز السياحية الحرة والمدعمة الأسواق احتكار السلع عقوبة احتكار السلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي

الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي

الذهب

سعره مش هينزل | شعبة الذهب تعلن خبرا صادما عن المعدن الأصفر

امام عاشور

هتخرج بره النادي والأمثلة كتير .. إبراهيم فايق يوجه رسالة نارية لـ إمام عاشور

حسام حسن

حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب

سعر الذهب

يلامس الـ 8000 جنيه .. توقعات برلمانية بارتفاع أسعار الذهب

امام عاشور

واقعة نادرة .. تعليق صادم من إسلام صادق على قرارات الأهلي بشأن إمام عاشور

خريطة الإيجارات الجديدة بالقاهرة

خريطة الإيجارات الجديدة بالقاهرة.. شوف هتدفع كام حسب منطقتك

قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي

بالبطاقة بس .. شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي

ترشيحاتنا

الحموضة

3 عادات افعلها أثناءالأكل ولن تعانى من الحموضة

الملوخية

طريقة تخزين الملوخية للحفاظ على اللون والطعم

المناعة

بدون فلوس .. عادة تحميك من الأمراض الصحية والنفسية وتزيد جمالك

بالصور

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي
التدخين السلبي
التدخين السلبي

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

نغم صالح
نغم صالح
نغم صالح

فيديو

ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال أمريكا.. انتصرت على توقعات الأطباء وخسرت المعركة الأخيرة

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

نغم صالح

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد